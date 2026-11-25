國泰金控（2882）總經理李長庚昨（24）日分享第31屆聯合國氣候峰會（COP31）觀察指出，永續金融與國際組織合作的混合型金融已逐步受到重視，亞洲首件由新加坡政府與滙豐銀行發起、總規模達8億美元的混合型融資案已進入第二期，國泰世華銀行亦參與7,000萬美元的優先債放款，深化越南與菲律賓被投資公司的金融服務。

隨著全球氣候融資需求擴大，單靠傳統銀行授信或商業資本已難滿足轉型缺口。李長庚指出，外界常誤解混合型融資是「由政府承擔虧損、金融業賺取獲利」，但這其實必須回歸「資金本質」來看。商業銀行與壽險業運用的是存款戶與保戶的資金，必須在嚴格的風控與償還機制下運作；而政府預算、國際開發銀行或慈善基金，原本就需要投入基礎建設。

李長庚說，透過混合型融資的結構設計，由公部門或開發機構承擔第一層風險，加上其他機構加入參與，能有效降低風險，進而撬動五倍、甚至十倍以上的民間商業資本投入。

國泰金控資深顧問程淑芬也補充，混合型融資的核心在於跨領域串聯，讓公部門、開發機構與商業金融彼此理解限制，將原本無法獲利的案子轉化為具商業可行性的專案。她引述數據指出，過去市場普遍預估新興市場放款的違約率高達7%以上，但根據國際開發銀行過去十年統計，在妥善的管理下，實際平均呆帳率僅約2%左右，目前國際上已出現以1億美元公部門資金成功撬動10億至12億美元商業資金的案例，顯示混合型融資已正式進入加速落地的階段。

在實際落地成果方面，國泰世華銀行副總經理温珍瀚表示，國泰世華銀歷經兩年多評估與溝通，已於今年5月正式簽約加入由新加坡淡馬錫（Temasek）與滙豐（HSBC）發起、Pentagreen Capital管理的混合型融資基金第二期，第一、二期累計規模達8億美元。國泰世華銀以優先債權放款人（Senior Lender）身分投入7,000萬美元，目前該基金已成功貸放出1.8億美元予五個專案。

温珍瀚強調，該基金主要投資東南亞與南亞的永續基礎建設，與國泰金控「亞洲盃」的海外布局高度重疊。國泰世華不僅提供資金，更進一步與管理團隊合作，針對越南、菲律賓等地的潛在投資標的進行共同訪查，並結合當地分行的據點優勢，為被投資企業提供全方位的在地金融服務。