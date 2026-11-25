中央銀行擬定「穩定幣發行準備金繳存及查核辦法」草案出爐，祭出準備金繳存門檻，新台幣穩定幣每一檔次流通在外餘額超過100億元部分，必須提存準備金；外幣穩定幣則以等值美元3.5億元為門檻，超過部分也須繳存。

值得注意的是，無論新台幣或外幣穩定幣，準備金繳存比率一律比照新台幣活期存款準備率，目前為10.775%，避免外幣穩定幣因適用較低的外匯存款準備率，導致準備金不足。

依央行草案，適用對象為依《虛擬資產服務法》取得主管機關許可的穩定幣發行機構。發行人必須按照不同穩定幣檔次，分別計算並繳存準備金，而且準備金幣別必須與該檔次穩定幣相同，避免幣別錯配，確保每一檔穩定幣都有相應準備資產。

在繳存門檻方面，新台幣穩定幣以每檔次流通在外總餘額超過100億元部分計提；外幣穩定幣則以每檔次流通在外餘額換算等值美元，超過3.5億美元部分計提。非美元計價的外幣穩定幣，則依準備金計算期間前一個月最後營業日，受託銀行的結帳匯率換算。

央行指出，穩定幣具有支付工具及替代通貨功能，因此參考電子支付機構儲值款項準備金制度，將新台幣及外幣穩定幣的繳存比率統一訂為新台幣活期存款準備率，目前為10.775%。由於外匯存款準備率目前僅0.125%，若外幣穩定幣比照外匯存款準備率計提，可能造成準備金過低，因此採取較高標準。

準備金計算採每月制，發行人須按月計算各檔次穩定幣流通在外餘額的日平均額，再扣除法定門檻，乘以10.775%計算應繳存金額。發行人須依幣別在央行開立準備金專戶，並於每月前5個營業日內完成調整及提交上月準備金調整表。若準備金不足，必須補足；若超額，則可提領多餘部分。

值得注意的是，央行準備金專戶不計付利息，除例行調整及錯誤更正外，未經央行同意不得任意存取，也不得用於金融機構間資金轉帳、結算及清算。若穩定幣遭大量贖回，導致流通餘額低於繳存門檻，發行人可檢具證明向央行申請緊急提領；日後發行規模重新超過門檻，仍須恢復繳存。