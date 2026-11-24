特斯拉（TSLA）執行長馬斯克（Elon Musk）近年頻頻在社群平台X與公開訪談中，將砲火對準「金融巨鱷」喬治·索羅斯（George Soros）。

馬斯克不僅在熱門Podcast節目拆解索羅斯如何以小博大操控非營利組織（NGO），在特斯拉遭遇全球抗議潮時也直接點名索羅斯為幕後黑手；甚至連曾任索羅斯基金大將的現任美國財政部長貝森特（Scott Bessent），都多次被馬斯克開酸是「索羅斯的走狗」。

批索羅斯「系統駭客」 揭NGO高槓桿套利手法

馬斯克作客《Joe Rogan Experience》節目時，曾直接把索羅斯形容為「系統駭客」（system hacker）和「套利天才」（genius at arbitrage）。

特斯拉全球遭抗議 馬斯克點名金主、OSF火大反駁

雙方的戰火更一路燒到特斯拉門市...2025年3月，馬斯克因主導美國「政府效率部」（DOGE）大砍聯邦預算與人力，引發全美多地及歐洲出現針對特斯拉經銷商的抗議與抵制，部分門市甚至遭到破壞。

馬斯克隨即在X平台發文開砲，直指調查發現包括索羅斯在內的民主黨金主，透過募款平台資助了反特斯拉抗議團體；不過索羅斯家族創辦的「開放社會基金會」（OSF）也多次發出強硬聲明反駁，痛批相關說法「令人憤慨且完全虛假」，強調從未資助任何暴力抗議。

昔為索羅斯操盤大將 美財長貝森特被酸連數學都不會

美國財長貝森特曾是索羅斯旗下核心操盤手，這段金融圈淵源也成為馬斯克公開批評他的話題。（路透）

這場首富對決巨鱷的戲碼，甚至掃到美國內閣高層...

現任美國財長貝森特過去正是索羅斯旗下的核心操盤手，他於1991年加入索羅斯基金後，不僅協助策動1992年著名的「放空英鎊」戰役，後來更當上基金投資長，連兩度自立門戶創辦對沖基金時，索羅斯也分別砸下2億美元與20億美元力挺。

正因這層深厚淵源，當馬斯克與貝森特因白宮人事和預算削減進度鬧翻時，索羅斯便成了馬斯克攻擊的箭靶。

兩人在2025年4月傳出於白宮爆發激烈口角後，馬斯克更於同年7月在X平台公開回嗆，直言「貝森特是索羅斯的走狗（Soros stooge）」，還諷刺主修政治科學的貝森特「連數學都不會算」，讓華府高層的政商矛盾再度成為市場話題。