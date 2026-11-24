資誠聯合會計師事務所24日發布統計，截至今年10月底，台灣上市、上櫃生技醫療類股本益比分別達60.7倍及41.33倍，均遠高於整體市場平均及多數科技類股，其中上市生醫類股更居各產業類股之冠，為半導體類股的2.12倍。

台灣生物產業發展協會24日舉行會員大會暨年會，資誠聯合會計師事務所生醫產業主持會計師黃珮娟以「迎向資本市場：國際與台灣生技產業上市櫃展望」為題發表演說，分析國內生醫產業資本市場發展趨勢及企業上市櫃策略。

根據資誠統計，截至今年10月底，台灣上市及上櫃市場平均本益比分別為24.92倍及24.39倍，生技醫療類股則分別達60.7倍及41.33倍，相當於各自市場平均水準的2.44倍及1.69倍。

與其他產業相比，上市生技醫療類股本益比高於塑膠工業的54.15倍、電子零組件的44.24倍、電機機械的41.62倍、光電產業的39.22倍及半導體產業的28.59倍。

黃珮娟指出，台灣資本市場具備高本益比、高周轉率兩大特性，且企業平均市值規模適合中型企業掛牌，有利創新研發型生技公司透過資本市場分階段籌措資金，配合新藥及新醫材研發進度推動企業成長。

從產業規模來看，台灣上市櫃生技醫療公司家數由2015年的94家，增加至今年10月底的160家，總市值也由8,409億元攀升至1兆6,633億元，市值規模接近翻倍。

募資方面，今年前十月國內生醫產業首次公開發行（IPO）募資金額達59.23億元，上市櫃後再募資（SPO）金額達56.86億元，合計116.09億元，目前仍有數家生醫企業已通過上市櫃審議會，後續募資規模可望進一步增加。

截至11月20日，今年國內已有十家生醫公司完成IPO，包括六家生技製藥公司及四家醫療器材公司。觀察新掛牌公司股價表現，以泰合（6467）掛牌首月股價較承銷價上漲93%最為突出，其次為心誠鎂（6934）上漲64%、泰宗（4169）上漲50%、漢康-KY（7827）上漲43%。

黃珮娟分析，已取得委託開發暨製造服務（CDMO）訂單、新藥臨床試驗進入後期，以及已有授權成果的企業，較受資本市場青睞。

展望生技類股後市，黃珮娟認為，國內生技股近年受惠CDMO業績成長、新藥取證、再生醫療雙法通過及國際授權案例支撐，具備穩定現金流或明確研發里程碑的公司，可望成為帶動生技類股表現的主要力量。

針對有意進軍資本市場的生醫企業，黃珮娟建議，製藥業者可爭取國際訂單、國際藥證，或布局高技術含量的生物相似藥及新劑型新藥；醫材業者則可結合人工智慧（AI）分析、次世代基因定序（NGS）平台及跨國技術合作，強化上市題材。

此外，地緣政治、關稅及國際貨幣政策均可能影響企業估值及募資時程，生醫企業也應同步強化財務韌性、法規遵循及投資人關係。