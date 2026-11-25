數位金融發展快速，民眾接觸金融服務模式已從傳統的實體交易，延伸至線上的多元需求，各年齡層使用者應具備更完整的金融知識。中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）觀察到親子財商教育的重要性，攜手全球知名兒童職業體驗樂園「KidZania Taipei 奇薩尼亞」，全臺首間「中國信託銀行KidZania體驗分行」，日前已於「Mitsui Shopping Park LaLaport南港」五樓購物中心正式開幕，孩童可於場館內體驗銀行行員工作任務，擔任客戶辦理開戶、存提款，將金融服務化為寓教於樂，讓孩童化身小小銀行員，第一堂金融課從「做中學」開始。

全臺首間「中國信託銀行KidZania體驗分行」明日正式開幕，分為行員職業體驗、客戶體驗、ATM提款及模擬投資體驗等四大主軸。 圖／中信銀行 提供

全臺首間「中國信託銀行KidZania體驗分行」明日正式開幕，分為行員職業體驗、客戶體驗、ATM提款及模擬投資體驗等四大主軸。 圖／中信銀行 提供

「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」為全球第34座據點，占地近2,000坪，以「KidZos」作為全球通用虛擬貨幣，入園時孩童即可獲得「KidZos」貨幣，用於消費或進行各種金融服務。「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」園區規劃近50種涵蓋食、衣、住、行、育、樂的業別，且結合中信兄弟棒球隊等臺灣在地特色，打造獨有的職業體驗，為3至17歲的孩童及青少年建構一座專屬的迷你城市。

前來「中國信託銀行KidZania體驗分行」辦理開戶的小朋友可獲得人生第一張金融卡。 圖／中信銀行 提供

「中國信託銀行KidZania體驗分行」分為行員職業體驗、客戶體驗、ATM提款及模擬投資體驗等四大主軸。前來體驗的小朋友，可換上中信銀行專屬制服，擔任一日銀行員。從櫃檯練習點鈔、受理開戶與存款，到執行阻詐任務、再進一步學習分辨存款與投資的差異，還原真實銀行日常，完成行員體驗後還可領取當日工作薪資。除了擔任行員，孩子能扮演銀行客戶，辦理開戶手續，獲得人生第一張金融卡，藉由沉浸式的角色體驗，奠定孩童防詐意識與儲蓄理財的金融基礎素養。為歡慶「中國信託銀行KidZania體驗分行」開幕，即日起至2027年2月23日止持中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡於「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」園區用餐優惠9折，以及每日限量30組照片買一送一。（詳見下表）

除了金融體驗，中國信託育樂公司集結旗下中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊、中信飛牡蠣電競戰隊三大職業隊，讓孩子化身一日運動員、電競選手與應援啦啦隊員。在園區內孩子不只是觀眾，更能親自感受球場上的團隊合作、體驗電競選手的高強度腦力激盪，甚至跟著女孩們大跳應援舞，透過最貼近真實的趣味挑戰，在玩樂中點燃熱情，發掘未來的無限可能。

孩童於「中國信託銀行KidZania體驗分行」，可體驗銀行行員工作任務，或擔任客戶進行開戶、存提款。 圖／中信銀行 提供

孩童於「中國信託銀行KidZania體驗分行」，可體驗銀行行員工作任務，或擔任客戶進行開戶、存提款。 圖／中信銀行 提供

孩童於「中國信託銀行KidZania體驗分行」，可體驗銀行行員工作任務，或擔任客戶進行開戶、存提款。 圖／中信銀行 提供

中信銀行自2021年推出專為家庭打造的親子金融服務，家長可於中國信託行動銀行APP完成親子金融服務綁定，查詢子女帳戶餘額、設定交易限額，並接收交易通知。中信銀行亦優化親子金融服務申辦流程，未滿7歲子女可由家長代理完成申請，讓家長便利運用金融服務。

小朋友於「中國信託銀行KidZania體驗分行」學習分辨存款與投資的差異。 圖／中信銀行 提供

另一方面，為鼓勵民眾建立長期儲蓄投資習慣，中信銀行亦提供臺灣個人投資儲蓄帳戶（Taiwan Individual Savings Account，簡稱「TISA」）基金申購服務，具備專家嚴選基金、低申購門檻、免申購手續費與低經理費等特色，透過中信銀行申購TISA基金再享「終身免收信託管理費」，降低投資門檻與成本，提早為退休生活作準備。從親子金融服務到家庭財務規劃，中信銀行持續推動金融教育，陪伴家庭逐步建立正確的金錢觀念與理財習慣。

中國信託卡友限定優惠活動一覽表

圖／中信銀行提供

備註：

1. 上述活動日期及使用限制等相關資料以中信銀行官網最新公告為準

2. 【基金投資注意事項】委託人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。中信銀行受託投資之基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。委託人申購前應詳閱基金公開說明書。其他未盡事宜及基金相關費用（含分銷費用），已揭露於基金公開說明書（含投資人須知），委託人可至各分行索取或至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw/、基金資訊觀測站https://www.fundclear.com.tw/或本行網站https://www.ctbcbank.com/下載。

資料來源：中信銀行