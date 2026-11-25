聽新聞
0:00 / 0:00
最低工資明年調漲效應…勞退級距調整 135萬名勞工退休金變多
2027年元旦起，最低工資月薪將調漲至30,900元。配合最低工資調整，勞動部公告「勞工退休金月提繳分級表」，現行第26級月提繳工資，將由30,300元，修正為30,900元，同樣自2027年1月1日起生效。另配合修正現行第27級實際工資級距下限，其他級距維持不變。
據勞動部統計，勞退月提繳分級表此次調整後，適用第26級月提繳工資的勞工人數為135萬人，明年起雇主每月提繳退休金，最少增加36元，最多增加84元。值得一提的是，這些受惠勞工，若有參與6%勞退自提，明年起的每月提繳金額，也配合最低工資調漲而提高，退休金跟著漲。
勞動部說明，明年度「勞工退休金月提繳分級表」，配合最低工資調整，由29,500元提高至30,900元，將有135萬人受惠。
原月薪29,500元級距的勞工，明年調薪至30,900元，月薪增加1,400元，雇主每月提繳6%勞退金因此增加84元，統計約有107.8萬人。原本月薪30,300元級距的勞工，明年也調薪至30,900元，月薪增加600元，雇主每月提繳6%勞退金因此增加36元，統計約逾27萬人。
現行勞工退休金月提繳分級表，是依據2026年度最低工資月薪29,500元訂定，共分為第1級至第62級，月提繳工資範圍為1,500元至150,000元。隨著2027年1月1日起，最低工資提高至30,900元，勞工退休金月提繳分級表的級距金額，也配合調整。
勞動部提醒，適用勞工退休金條例的勞工，雇主每月須為勞工提繳不低於月提繳工資6%的退休金至個人專戶，不得從勞工薪資扣除。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。