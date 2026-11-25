2027年元旦起，最低工資月薪將調漲至30,900元。配合最低工資調整，勞動部公告「勞工退休金月提繳分級表」，現行第26級月提繳工資，將由30,300元，修正為30,900元，同樣自2027年1月1日起生效。另配合修正現行第27級實際工資級距下限，其他級距維持不變。

據勞動部統計，勞退月提繳分級表此次調整後，適用第26級月提繳工資的勞工人數為135萬人，明年起雇主每月提繳退休金，最少增加36元，最多增加84元。值得一提的是，這些受惠勞工，若有參與6%勞退自提，明年起的每月提繳金額，也配合最低工資調漲而提高，退休金跟著漲。

勞動部說明，明年度「勞工退休金月提繳分級表」，配合最低工資調整，由29,500元提高至30,900元，將有135萬人受惠。

原月薪29,500元級距的勞工，明年調薪至30,900元，月薪增加1,400元，雇主每月提繳6%勞退金因此增加84元，統計約有107.8萬人。原本月薪30,300元級距的勞工，明年也調薪至30,900元，月薪增加600元，雇主每月提繳6%勞退金因此增加36元，統計約逾27萬人。

現行勞工退休金月提繳分級表，是依據2026年度最低工資月薪29,500元訂定，共分為第1級至第62級，月提繳工資範圍為1,500元至150,000元。隨著2027年1月1日起，最低工資提高至30,900元，勞工退休金月提繳分級表的級距金額，也配合調整。

勞動部提醒，適用勞工退休金條例的勞工，雇主每月須為勞工提繳不低於月提繳工資6%的退休金至個人專戶，不得從勞工薪資扣除。