經濟部24日發布10月零售業營業額4,401億元，餐飲業營業額901億元，雙雙創歷年同月新高；惟年增率分別為5.2%、0.7%，皆呈連續9個月正成長，但成長率表現不如預期。經濟部表示，內需溫和成長，惟消費者物價指數（CPI）年增率已連續6個月突破2%，將會抑制部分消費。

經濟部表示，受惠AI、高效能運算及雲端服務等科技應用商機續旺，帶動相關電子零組件及化學品出貨動能，10月批發業營業額為1兆8,606億元，年增49.5%，總計1至10月營業額為16兆4,472億元，年增42.2%。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，全年批發業有機會衝破20兆元，全年成長率將會創歷史最高增幅。

陳玉芳指出，10月零售業營業額4,401億元，以汽機車零售業、及百貨公司營業額成長最多。惟整體零售業成長率表現不如預期，主要是10月有颱風因素，工作天數較少，致影響交易，例如交車遞延。

至於10月餐飲業營業額成長率僅0.7%，她表示，主要是去年10月高基期，致增幅相對小，另外，CPI年增率已連續6個月突破2%，對部分消費會有抑制力道。10月外食物價年增率3.01%，高於餐飲營業額0.7%。反映因為物價上漲，影響民眾消費量。

展望未來，陳玉芳指出，批發業受惠全球人工智慧基礎建設投資，帶動相關供應鏈出貨暢旺，加以年終消費旺季之鋪貨動能增溫，營業額年增率將延續正成長；零售業因11月購物節登場，秋冬換季商機以及車市銷售續升，預期營業額續呈增勢；餐飲業因氣候轉涼帶動溫暖食飲需求，加以業者多品牌展店，可望挹注營業額成長動能。

經濟部預估，11月零售業營業額年增率3.2%至6.2%之間，餐飲業年增率則落在負1%至2.1%。