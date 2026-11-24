台灣邁入超高齡社會，醫療及長照人力需求持續升溫。主計總處最新統計顯示，今年前十月服務業平均就業人數達712.9萬人，較2019年增加28萬人，其中以醫療保健及社會工作服務業增加11.1萬人最多，凸顯人口高齡化下，國內勞動需求結構逐漸轉變。

主計總處統計，今年前十月全體就業人數較去年同期增加2萬人，其中服務業增加4.1萬人，工業部門減少8,000人，農業部門亦減少1.3萬人，服務業成為支撐國內就業成長的主要力量。

若將時間拉長觀察，2019年國內服務業就業人數為684.9萬人，占整體就業人數比重約59.6%，至今年前十月已增至712.9萬人，占比升至61.2%，意味國內每十名就業者中，已有逾六人從事服務業。

細分服務業各行業表現，以醫療保健及社會工作服務業就業成長最為突出，就業人數近年逐年攀升，由2014年的43.2萬人，至2022年突破50萬人大關，去年增至56.1萬人，今年前十月進一步攀升至57.2萬人。

除醫療照護外，住宿及餐飲業也是帶動服務業就業成長的重要力量，今年前十月平均就業人數達92.5萬人，較2019年增加7.7萬人；同期運輸及倉儲業增加6.2萬人，專業、科學及技術服務業增加4.7萬人，支援服務業亦增加4.2萬人。

不過，服務業內部就業表現亦呈現分化。向來是國內就業大宗的批發及零售業，就業人數由2019年的191.5萬人，降至今年前十月的181.4萬人，今年10月更進一步降至180.7萬人，年減1.4萬人，與醫療照護、住宿餐飲等行業就業人數增加的趨勢形成對比。