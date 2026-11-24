全球商業數據美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）今日發布2026年第4季台灣地區企業樂觀指數（Business Optimism Insights, BOI）調查報告。結果顯示，本季企業樂觀指數升至110，季增2.7%、年增16.2%，為2025年以來最高水準。從六項營運指標觀察，銷售量、銷售價格、新增訂單量與雇用員工數均較上季上升。

第4季數據顯示，台灣企業整體樂觀度較上季提高，但改善情形並不完全一致。銷售量、新增訂單及銷售價格指數均較上季上升；另一方面，淨利潤及備貨水準下降，中型企業的三項信心指數也仍低於100。顯示本季企業信心屬於溫和回升，尚未全面轉強。

整體企業樂觀度創2025年以來新高：企業樂觀指數為110。需求相關指標回升：銷售量、新增訂單量及銷售價格分別季增9.1%、8.8%及8.6%。投資信心居三項信心指數之首：指數為128，季增2.5%。

各規模企業樂觀度皆較上季上升 中型企業增幅最大但仍低於100

依企業規模觀察，小型企業樂觀指數為123（季增 1.5%），大型企業為113（季增2.9%）；中型企業為94（季增4.1%），增幅最大，但仍低於100。

中型企業的供應鏈延續性、財務信心與投資信心指數分別升至77、93 及94，季增14.6%、12.9% 及 8.7%，三項增幅均為各規模企業中最大，但指數仍低於100。

六大關鍵參數：四項指數上升 淨利潤與備貨水準指數下降

六項營運指標中四項上升，其中銷售量（+9.1%）、新增訂單量（+8.8%）及銷售價格（+8.6%）增幅較明顯；淨利潤（-2.6%）與備貨水準（-1.5%）則下降。產業別方面，食品製造業的銷售量指數最高，為86；住宿及餐飲業的銷售價格與新增訂單量指數分別為86及85。相較之下，礦業的銷售量、淨利潤與雇用員工數指數均為50。

供應鏈、財務與投資信心指數同步上升 投資信心指數仍為三項之首

本季供應鏈延續性指數季增3.5%至110，財務信心指數季增3.9%至116。分項中，供應商交付前置時間上升9.7%；短期資金需求、營運利潤率與風險承擔意願分別上升11.2%、9.1% 及8.6%。

投資信心指數季增2.5%至128.3，連續第十季居三項信心指數之首。長期資金需求與全職雇用分別上升15.9%及5.6%；資本支出大致持平，併購與籌資環境則分別下降1.6%及1.8%。

另就最新一期ESG數據觀察，2026年第3季台灣地區ESG指數為125，季增2.3%、年增15.9%。大型、小型及中型企業分別季增4.2%、1.7% 及0.7%；資本財製造業季增17.8%，為各產業最高。三大面向中，治理面的決策整合與執行程度分別上升9.0% 及6.2%，增幅最高；其感知商業價值則下降6.8%。