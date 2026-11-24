經濟部24日表示，受惠於於AI應用拓展，加上半導體供應鏈擴充產能，10月工業生產指數151.3、製造業生產指數154.61，雙雙創歷年單月新高，年增率分別達29.8%、31.63%，皆呈連續32個月正成長，整體表現優於預期。經濟部預估，今年全年製造業生產將會創歷史新高，年增估逾二成，增幅將創16年新高。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，10月製造業生產表現優於預期，主因是「電腦電子光學製品業」中伺服器接單暢旺，生產強勁，較原先預期高出不少。

她強調，AI趨勢不變，需求仍大於供給，因此電子零組件業、電腦電子光學製品業生產持續暢旺，同時AI效益也外溢到傳產，因此10月製造業生產強勁。累計今年前十月製造業生產年增22.88%。

經濟部預估，11月製造業生產指數落在150.08~154.72，年增22.2%至26.0%。經濟部初步推估全年製造業生產約落在137.66，將創歷史新高，年增有望逾兩成，為2011年以來、近16年最高成長率。