中油24日表示，面對國際地緣政治情勢之不確定性與能源市場之挑戰，持續以穩定供應國內油氣為首要任務，已透過多元採購與即時調度等各項因應措施，經盤點確認至116年2月春節期間國內油氣供應無虞，請國人放心。

中油說明，經濟部於23日召開能源應變小組115年第112次會議，滾動檢討未來3個月油氣能源之採購與船期安排、安全存量與價格趨勢。台灣中油將持續依據經濟部指示，每日盤點油氣進口及船運情形，密切掌握中東情勢、國際油氣價格及航運路徑變化，適時調整採購與調度規劃並備妥應變備援方案。嗣經盤點確認，目前國內油氣安全存量均高於法定標準，且至116年2月春節期間，國內油氣供應無虞。

中油指出，自115年2月28日中東戰事爆發以來，面對國際油氣價格大幅飆漲，中油持續落實亞鄰最低價及專案平穩機制，吸收大部分漲幅。截至目前，國內油價已28度凍漲、6度緩漲，且以92無鉛汽油每公升零售價為例，韓國補貼後約新臺幣45.8元，日本補貼後約新臺幣35.1元，遠高於我國油價31.2元。

中油表示，誠摯感謝立法院及社會各界支持政府115年度追加預算，立法院全數通過撥補與增資台灣中油，有助於改善公司財務體質、強化國際油氣採購議價能力、並可持續投入能源必要建設及提升公司營運韌性。面對國際能源市場嚴峻之挑戰，台灣中油將持續精進各項經營管理作為，降低國際情勢對民眾生活、產業與經濟發展的影響，確保國家能源供應安全。