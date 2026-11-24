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台商赴墨不只拚設廠！勤業眾信提醒三大經營關鍵
台商赴墨西哥投資，不能只看設廠成本，還須掌握稅務管理、海關法遵及人才管理三大經營關鍵。勤業眾信指出，隨著台商在當地的業務從製造延伸至供應鏈管理、研發及客戶服務，應及早建立管理制度，降低查核、通關及勞資爭議風險。
勤業眾信24日舉辦「鏈結北美：墨西哥投資布局與法規實務」論壇。台商全球投資布局服務團隊負責人、資深會計師李嘉雯表示，墨西哥鄰近美國，具成熟製造業基礎及《美墨加協定》（USMCA）貿易優勢，是台商拓展北美的重要據點。
工研院美洲產業研究組組長黃裕斌表示，2027年北美經濟可望成長2.2%。面對美方強化原產地規則、防堵第三國洗產地，以及墨西哥推動關鍵零組件在地製造，台商須落實來源追溯，彈性調整布局。
第一是稅務管理。Deloitte拉美亞洲市場領導合夥人Jorge Mesta及稅務暨法律服務合夥人Eduardo González表示，墨西哥持續強化稅務監管與數位查核，企業應定期檢視跨境交易、關係企業往來及申報流程，將稅務管理納入日常營運。
第二是海關法遵。Deloitte國際貿易服務合夥人Jimena Fonseca與拉美客戶執行協理張家媛提醒，當地海關法規及查核標準變動頻繁，企業應強化進出口與報關內控，確保原料進口、成品出口符合規範，避免額外成本及營運中斷。
第三是人才管理。Deloitte勞動法與聘僱事務合夥人Bernardo Martínez表示，企業須檢視聘僱架構及外包合作模式，遵循當地勞動法規與人力外包規範（REPSE）。人才資本服務合夥人Eiichi González則建議，持續投入主管及員工培育，提升留才能力與生產力。
張家媛指出，台商赴墨投資的挑戰，已從如何進入市場轉為如何穩定經營，應及早整合稅務、法遵與營運治理架構，為長期發展奠定基礎。
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