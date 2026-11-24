全球AI相關投資預計由2026年的1兆美元，增至2027年的1.4兆美元及2028年的1.5兆美元，顯示AI投資周期仍具動能。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮尤其看好具技術門檻、獲利能見度高且供給過剩風險較低的晶圓代工企業。不過，到2028年底，美國科技企業在AI基礎建設的累計投資預料接近5兆美元。隨市場更加關注AI投資回報及2028年資本支出的延續性，台股高度曝險AI投資周期，使風險報酬趨於平衡，因此將台灣股票評等由「具吸引力」調降至「中性」。

2026-11-24 12:52