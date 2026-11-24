經濟部24日宣布，在經濟部科專計畫支持下，研發法人機構於2026年全球百大科技研發獎（R&D100 Awards），共有9項技術獲獎，包括工研院3項、紡織所3項、資策會2項及車輛中心1項，涵蓋創新製程、淨零永續、AI應用、資通訊等領域，與美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）、麻省理工學院林肯實驗室（MIT Lincoln Laboratory）等國際重量級研發機構並列獲獎。其中，工研院「IonTwin半導體離子佈植數位雙生技術」，運用AI將製程模擬參數產生時間從4至5小時大幅縮短至僅需10秒，目前已應用於一線晶圓製造大廠。

經濟部表示，創新研發是推動臺灣產業升級與強化國際競爭力的核心動能，經濟部透過科技專案支持研發法人深耕前瞻技術，加速科研成果產業化。今年，經濟部支持的研發成果連續19年榮獲全球百大科技研發獎，累積達112項。歷年9成技術已成功技轉或衍生新創，如工研院開發「MOSAIC 3D AI 晶片」，攜手力積電（6770）打造高效能邏輯與記憶體3D堆疊整合晶片、紡織所研發之「尼龍循環技術使用回收纖維製成的再生膜材」，已與暄達醫學科技、野熊科技及暢泰機械等企業合作，皆是科研落地、賦能產業的典範。本年度獲獎技術亦全數與業者無縫對接，全面引領AI、半導體與綠色永續等領域創新。

在今年獲獎技術中，工研院開發的「N₂O-CAT：半導體低碳高效N₂O淨化技術」，突破傳統半導體電熱廢氣處理設備對氧化亞氮（N₂O）去除率僅約10%的限制，運用創新低溫觸媒技術，在攝氏500度以下將N₂O去除率提升至逾99%，並透過智慧廢氣分流與三階段淨化程序，同步去除PM2.5等粒狀汙染物、避免氮氧化物（NOₓ）排放，兼顧減碳、減汙與節能效益。目前已攜手臺禹科機完成原型設備及測試驗證，並可整合既有半導體廢氣處理設備，協助產業降低碳排與導入成本，提升綠色製造競爭力。

紡織所以「超越單一材質：一步式分離與脫色將鞋廠高難度廢棄物轉化為製造級rPET」，突破複合鞋材回收難題，可一步式去除膠黏劑並分離不同材料，並將廢棄鞋材轉化為純度99.5%、脫色率99%的再生聚酯（rPET），重新應用於紡織及鞋材製造，整體循環鞋製造可降低整鞋碳排放74.6%。目前已攜手遠東新世紀（1402）、總成實業及光威國際，串聯鞋材回收再生產業鏈。

資策會研發的「IntelliGlass™智慧眼鏡多模態人本互動最佳化平台」，突破傳統智慧眼鏡難以因應使用者及環境調整資訊的限制，結合AI與多模態感測技術，推估使用者認知負荷與注意需求，依人、情境及任務動態調整資訊與互動方式，智慧眼鏡互動體驗布署時間可降低90%，業者導入成本也可以降低40%。目前已攜手HTC、佐臻、臺灣科技大學、臺東大學及大同大學合作，推動智慧眼鏡與多元場域應用，未來更可作為數位人物雙生及智慧人機協作的重要技術基礎。

車輛中心以「OmniDrive電動巴士全方位智慧駕駛安全系統」，整合艙內外AI感知、純影像AI自動駕駛與安全控制、車輛資安及可信賴OTA三大核心技術，實現360度環周感知與Level 3智慧駕駛，AI辨識準確率達98%；當駕駛失能或系統異常時，可啟動最小風險操作（Minimal Risk Maneuver, MRM），自主減速、避險及安全停靠，成功率達99%，提升公共運輸行車安全與乘坐舒適性。目前已與閎泰科技、優車智能、先進智能等業者合作，推動智慧電動巴士產業發展。

未來經濟部將持續支持前瞻科研發展，深化產研合作與國際鏈結，推動創新成果從實驗室走向產業應用，協助臺灣企業提升全球供應鏈競爭力，讓臺灣研發能量持續在國際舞台發光發熱。

紡織所開發「超越單一材質：一步式分離與脫色將鞋廠高難度廢棄物轉化為製造級rPET」，突破複合鞋材回收難題，將廢棄鞋材轉化為純度99.5%、脫色率99%的再生聚酯（rPET），重新應用於紡織及鞋材製造，整鞋碳排放可降低74.6%。目前已攜手遠東新世紀、總成實業及光威國際，串聯鞋材循環再生產業鏈。紡織所／提供