台美避免雙重課稅法案攸關台灣企業赴美投資成本，也是台美經貿合作的重要議題。外交部北美司副司長焦國祐24日表示，外交部持續透過高層官員及駐美代表處與美國國會溝通，盼美國國會盡速通過相關法案；但本屆國會剩餘議程已不多，如何把握時間推動法案過關，是外交部接下來最重要的工作之一。

焦國祐今天在外交部例行記者會表示，避免雙重課稅法案是台灣企業赴美投資相當重視的議題，也是外交部全力推動的工作。包括外交部長林佳龍及次長等高階官員出訪美加、與美國國會議員互動時，都會親自表達我方對此議題的重視，盼美國國會盡速完成立法。

除了高層官員持續溝通，駐美代表處也與美國國會重要幕僚及關鍵議員保持聯繫。焦國祐坦言，本屆美國國會剩餘議程不多，外交部將持續努力，爭取法案盡速通過。

美國期中選舉後，外交部也將著手拓展與新一屆國會議員的友好關係，並爭取新議員加入「國會台灣連線」，持續厚植美國國會友台力量。根據外交部掌握，截至台北時間11月23日上午，參議院民主黨取得56席、共和黨44席；眾議院民主黨取得258席、共和黨173席，另有4席結果未定。

國會台灣連線成員也面臨較大異動。參議院國會台灣連線38位成員中，有17席改選，其中12位確定離開參院；眾議院國會台灣連線原有220位成員，因退休或其他原因去職，目前確認離開眾院者達63位。外交部將持續與新一屆國會議員建立關係，爭取更多支持台灣的力量。

針對美國總統川普日前與中國大陸國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）場邊會晤，大陸官媒新華社報導，川普在會中表達美方不支持台獨，但美方至今未公布相關會晤細節。焦國祐表示，美方已向我方表達對台政策不變，台美在各項議題上一直保持密切聯繫，溝通管道順暢，也有良好互信。

焦國祐指出，美國國務卿魯比歐及多名美方高層官員已多次重申美國對台政策不變，《台灣關係法》及「六項保證」長期以來都是美國對台政策的重要基礎，日前四方安全對話（Quad）領袖宣言也強調維護台海和平穩定的重要性。對於大陸官媒發布的相關訊息，外交部不會特別理會北京的輿論操作。

此外，焦國祐也表示，外交部歡迎加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，加拿大與台灣的貿易合作協議（TCFA）可望近期簽署。台加深化經貿合作符合雙方共同利益，也有助強化供應鏈韌性及經濟安全，台灣將持續與加方密切協調，盼盡速完成簽署。

針對美國與菲律賓近期簽署為期五年的「經濟繁榮與韌性戰略目標協定」，焦國祐指出，協定未明確列出可信賴夥伴名單，但台灣在全球高科技供應鏈扮演關鍵角色，一向是美國及理念相近國家建立民主供應鏈時的重要夥伴。未來台美也將透過既有經濟科技合作架構，包括經濟繁榮夥伴及矽盛世機制，持續探討在菲律賓等第三國的合作機會，強化區域供應鏈韌性。