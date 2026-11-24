全球AI相關投資預計由2026年的1兆美元，增至2027年的1.4兆美元及2028年的1.5兆美元，顯示AI投資周期仍具動能。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮尤其看好具技術門檻、獲利能見度高且供給過剩風險較低的晶圓代工企業。不過，到2028年底，美國科技企業在AI基礎建設的累計投資預料接近5兆美元。隨市場更加關注AI投資回報及2028年資本支出的延續性，台股高度曝險AI投資周期，使風險報酬趨於平衡，因此將台灣股票評等由「具吸引力」調降至「中性」。

胡俊禮表示，迎向2027，策略並非退出AI，而是在保留優質AI核心持股的同時，加強區域、產業與資產分散。跨資產方面，債券與大宗商品的風險報酬最具吸引力，其次為股票，現金的相對吸引力較低。

經濟成長和企業獲利仍有望為市場提供支撐，但在股市連續多年上漲後，股票的風險報酬已趨於平衡。通膨與利率前景仍存在變數，人工智慧（AI）投資能否轉化為足夠回報也有待進一步驗證，意味投資人既要掌握成長機會，也需要讓投資組合有能力應對更多不同情境。

★獲利維持成長：AI高投入考驗估值

股票基本面仍具支撐。全球AI相關投資預計由2026年的1兆美元，增至2027年的1.4兆美元及2028年的1. 5兆美元。運算需求依然強勁，主要雲端服務商已有2.5兆美元已簽約、但尚未認列的收入，顯示AI投資周期仍具動能。

不過，投入愈大，市場對投資回報的要求也愈高。到2028年底，美國科技企業在AI基礎建設的累計投資預料接近5兆美元；相比之下，2026年AI模型及應用的產業收入估計僅1,500億至2,000億美元。若要取得足夠投資回報，相關收入到2030年可能至少需要增至1.5兆美元。這並非無法達成，但未必所有企業都能同等受惠。大型模型開發商第3季營收成長已出現放緩，部分受到大幅降價影響；AI搜尋也可能衝擊既有商業模式。外部融資環境轉趨困難，也使較依賴外部資金的企業面臨更大挑戰。

AI之外，總體經濟環境同樣存在變數。若通膨比預期更具黏性，可能使聯準會政策利率及債券殖利率維持在較高水準，進一步提高市場不確定性。仍預期標普500指數2027年獲利成長約15%，但在AI投資回報及總體環境均存在變數之下，市場可能給予未來獲利較低的估值倍數。美國、日本、亞洲（日本除外）、台灣及新興市場對AI相關風險的曝險較高，因此將這些市場連同全球股票的評等由「具吸引力」調降至「中性」。

儘管如此，台灣仍是AI供應鏈的核心市場，尤其看好具技術門檻、獲利能見度高，且供給過剩風險相對較低的晶圓代工企業。不過，隨市場開始關注2028年AI資本支出的延續性，台股對AI投資周期的高度曝險也使風險報酬趨於平衡。因此，目前策略是在保留優質AI核心持股的同時，更重視分散配置與選股。

★股票前景未逆轉：布局更重視區域與產業分散

評等調降不代表看空股票，而是反映風險報酬趨於平衡，配置需要更具選擇性。區域方面，歐元區是相對看好的市場。當地2027年企業獲利預計成長15%，與標普500指數相近，但起始估值較低，獲利動能也更加廣泛。製造業，以及國防、基礎建設和電氣化投資，預料都可進一步支撐企業獲利。

歐元區股市受到美國大型科技股高AI預期的影響也相對較小。若美股轉弱主要源於AI變現速度不如預期，而整體經濟成長及投資仍保持穩定，歐洲市場相對有望抵禦部分衝擊。不過，若風險進一步蔓延至全球經濟，歐洲股市較高的景氣循環敏感度也會形成壓力。產業方面，偏好工業和醫療保健。自動化、國防、交通基礎建設及電氣化投資有利工業企業獲利；新療法、肥胖症治療、診斷及醫療科技創新則可支撐醫療保健產業營收。

★高殖利率增加緩衝：固定收益重新展現配置價值

2026年債券殖利率受到通膨黏性、油價高漲、央行升息及政府發債增加推升。預期聯準會將於2026年12月及2027年3月各升息25個基點，貨幣政策短期仍偏緊。不過，過去升息及金融環境緊縮的累積效應，預料將降低持續升息的必要性，核心通膨也有望逐步回落。

較高的起始殖利率因此改善了債券的風險報酬。即使利率沒有大幅下降，投資人仍可取得較具吸引力的利息收益；若經濟或股市風險升高，高品質債券也可能有較佳表現，為投資組合提供緩衝。

★跨資產重新排序：多元回報建立投資韌性

綜合各類資產，債券和大宗商品的風險報酬最具吸引力，其次是股票，現金則相對最不受青睞。股票維持中性，其中相對偏好歐元區，產業配置則偏好工業及醫療保健。固定收益方面，新興市場債及高收益債的機會較為突出；存續期間則偏好約兩年至十年的中期配置。

大宗商品可進一步分散投資組合風險。黃金短期仍受到實質利率偏高及美元強勢壓力，但結構性需求以及未來實質利率回落預料可支撐金價，因此將黃金評等調升至「具吸引力」。銅則是首選的工業金屬，受惠於電氣化、電網、資料中心及AI基礎建設需求；石油則可作為因應地緣政治與通膨衝擊的配置工具。

整體策略並非全面轉向防禦，而是重新分配風險。投資人可考慮將多餘現金投入市場、降低集中持股，並透過不同資產擴大回報來源。建立韌性並不是退出市場，而是讓投資組合在不同市場情境下，仍有條件參與成長並持續累積長期回報。