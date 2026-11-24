台灣AI供應鏈持續赴美擴廠，生技業也成為美方招商重點。蒙大拿生物科學聯盟會長、醫材公司Solo-Dex董事長暨執行長Steve Eror 24日對台招商時表示，患者與公司議定療程價格後，提供療法的公司可保留98%收入，潛在患者遍及全美。蒙州方面也證實，已與包括沛爾生醫（6949）在內的數家台廠接洽。

依Eror舉出的模式，每收取100美元療程費用，98美元留給業者，其餘2美元支應計畫。對持續投入研發的台廠而言，若能在取得上市許可前開始收治患者，就有機會提早累積人體用藥資料，也讓美國市場的收入提前入帳。

供藥來源也可延伸至美國以外。Eror表示，患者可透過個人進口途徑，從海外取得約三個月用量的實驗性藥物，另有兩條較複雜的管道可運用。海外供藥是台廠赴蒙州發展的重要環節，讓台灣製造的藥品也有機會進入當地治療安排。

沛爾的赴美計畫已排上時程。董事長林成龍本月11日在法說會透露，公司已接獲美國州政府邀約，規劃讓自主開發的口服新藥PP021循「嘗試權」（Right to Try）途徑進入美國，爭取在新藥上市前提供收費治療。

蒙州人口僅逾百萬，台廠評估的市場卻可放眼全美。州法未將蒙州居民身分或美國國籍列為患者資格，來自美國其他州及海外的患者，都可赴當地就醫，經醫療人員評估、推薦並完成知情同意後，接受符合條件的實驗性治療。

Eror表示，患者須親赴蒙州就診。據會後了解，相關安排要求患者首次到場，後續用藥可安排快遞配送。對需要家人陪同的失智患者而言，若能在家收藥，可減少為領藥反覆跨州的負擔。

沛爾的PP021鎖定阿茲海默症與帕金森氏症。林成龍表示，動物試驗顯示，這款口服胜肽給藥約30分鐘後即可進入腦部，在阿茲海默症動物模型中觀察到認知與記憶改善，在帕金森氏症模型中則看到握力提升、顫抖減輕。

PP021目前已進入第一期人體臨床試驗，預計今年底完成，後續仍需約2至3個月整理與分析數據。沛爾規劃明年第2季啟動帕金森氏症二期試驗，第4季推進阿茲海默症二期試驗。若人體研究也能證實，患者衰退的認知與記憶功能可透過口服藥改善，將為失智症治療帶來重大突破。