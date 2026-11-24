退休生活如何提早準備？勞動部推動勞工自提退休金，近日找「圍棋女神」黑嘉嘉在影片中露一手，鼓勵民眾每月自提勞退6%，「布局」自己40年後的退休生活。

台灣受僱勞工退休後會有兩筆退休金，包含勞工保險的老年給付，以及舊制或新制勞工退休金；其中新制勞退在民國94年上路，除有雇主提繳薪資6%退休金外，勞工也可自願提繳，透過個人帳戶累積退休金。

為了鼓勵更多勞工自提，勞動部與黑嘉嘉合作拍影片，黑嘉嘉以圍棋思維提醒勞工，「下棋要看十步後，退休要看40年後」，鼓勵勞工每月自提最高6%勞工退休金，提早為退休生活做準備。

影片中，黑嘉嘉用圍棋布局比喻人生規劃，指出人生重要的一手就是勞退自提6%，不僅能增加退休金累積，還有節稅優惠。

她表示，若從25歲就開始提繳，經過長時間累積，退休金有機會增加一倍，提醒民眾不要只顧眼前，也要替40年後的自己預先打算。

除了受僱勞工，黑嘉嘉特別提醒，自營作業者同樣可以參與勞退自願提繳，不論工作型態為何，都能提早為退休生活做準備。

黑嘉嘉還提到，目前每5名勞工就有1人自提，民眾也可上網使用退休金試算工具（https://calcr2.mol.gov.tw/trial），了解不同提繳方式對未來退休金的影響，「你的退休，現在就開始布局」。

勞動部勞保局統計，目前有參與勞退自提的勞工人數有169萬9250人，佔整體人數21.25%。

勞動部表示，勞工提繳的退休金，統籌由勞動基金運用局投資運用，每年收益分配後，又再投資運用，具有複利滾存效果，並且勞工領取退休金時，運用收益依法不會低於2年定期存款利率，確保勞工退休金都能領得到而且不打折。