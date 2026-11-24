台法科研合作再深化。中央研究院24日表示，中研院院長陳建仁23日率團參訪法國國家科學研究中心（CNRS），並與該中心院長多克蘇瓦（Thierry Dauxois）共同簽署合作備忘錄續約協議，將雙方合作關係延長至2030年。未來除持續推動跨領域研究與人才交流，也將研議共同研究補助機制，以及在中研院設立「國際聯合研究實驗室」，深化台法科研合作。

中研院院長陳建仁表示，中研院與法國國家科學研究中心均以基礎研究為核心，研究領域涵蓋數理科學、生命科學及人文社會科學等多元學門，雙方已有良好合作基礎。此次續約將以既有成果為起點，透過定期舉辦雙邊學術研討會、建立共同研究補助機制，促進研究團隊交流及跨領域合作。

陳建仁指出，未來若能進一步成立國際聯合研究實驗室，將有助於整合雙方研究人才與資源，建立長期合作平台，推動更具延續性的跨國研究。

法國國家科學研究中心為法國規模最大的綜合性研究機構，也是歐洲重要的基礎研究重鎮。中研院與該中心自2018年簽署學術合作協議，並於2022年續簽合作備忘錄，多年來持續推動研究人員互訪、共同研究及人才培育，累積多項實質合作成果。

中研院指出，雙方過去合作領域包括神經細胞離子通道研究、拓撲材料研究、蛋白質分子結構分析及跨區域人文研究等，並透過國際合作研究計畫及學術網絡，促進研究團隊交流。

此次續約也延續雙方近期的高層交流成果。陳建仁今年10月出席在日本京都舉行的「科學與科技社會論壇」（STS Forum）期間，便曾與多克蘇瓦舉行雙邊會談，討論定期舉辦學術研討會，以及建立共同研究計畫補助機制的可行性，潛在合作領域涵蓋海洋科學、生物資料庫、量子科技及生質能源相關研究等。

雙方此次也進一步討論在中研院設立「國際聯合研究實驗室」的可行性。中研院說明，該實驗室為法國國家科學研究中心推動國際科研合作的重要機制，透過整合合作機構的研究人員、專業技術及研究資源，組成具有共同研究目標的跨國團隊，建立制度化且具持續性的國際研究平台。

中研院表示，未來將持續透過學術交流、共同研究及國際研究平台等方式，深化台法科研夥伴關係，並拓展與法國及歐洲重要學研機構的合作網絡，促進國際科研資源及人才交流。