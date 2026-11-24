冬季烏魚汛期將屆，農業部水產試驗所為協助漁民掌握烏魚汛期的漁況與海況變化，汛期間每4至7日發布「漁海況速報」。

農業部今天發布新聞稿，海水溫度、季風、海流與海況的快速變化，可能影響烏魚洄游、漁場形成及漁船作業。水試所為協助漁民掌握烏魚汛期的漁況與海況變化，提供「烏魚漁海況速報服務」。

水試所說，這項服務內容涵蓋海象及氣象動態、水溫變化、各地漁獲情形，及魚群與漁場可能變化等資訊，並配合衛星海面水溫圖與水溫預測資料進行綜合判讀，將複雜的海洋環境資訊轉化為漁民出海作業參考，相關資訊公布於水試所全球資訊網「漁海況速報」專區，提供漁民、產業及社會大眾查詢。

水試所表示，台灣烏魚汛期主要集中於冬季，烏魚洄游與中國沿岸流冷水南下、台灣周邊海域水溫及冬季季風等環境變化密切相關，水試所於烏魚汛期間，原則上每4至7日發布速報。

不過，水試所說，漁場及魚群動態仍會受即時海況與資源改變影響，速報內容須配合後續實際漁獲持續驗證。

水試所說，面對氣候變遷及海洋環境快速變動，漁場位置與漁汛時序可能較過往更加難以掌握，將持續精進漁況服務，強化衛星遙測、海洋環境、漁獲查報及預測資訊的整合與品質管理，並結合研究人員專業判讀與審核，提高資訊產製效率與服務穩定度，作為漁民及相關產業掌握漁場變化、規劃出海作業的重要參考。