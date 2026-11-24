百貨龍頭新光三越接手台北車站商場已逾三個月，外界原本期待百貨龍頭進駐，能為台北車站商圈帶來新氣象，不過從目前營運表現來看，業績並未較過去微風時期明顯提升，周邊商場也沒有受到太大影響，看似沒有立即帶來顯著效益的經營權轉換，背後其實有更大的布局考量。

2026-11-24 10:00