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德鐵鎖定台灣科技與人才 籌備在台設亞太發展中心
台灣與德國積極交流軌道發展，首屆台德軌道論壇今天登場，中華軌道車輛工業發展協會理事長何煖軒今天說，德鐵將以亞洲與東協為發展重點，並將籌備在台灣設德鐵亞太發展中心。
何煖軒表示，德鐵未來將以亞洲與東協發展當重點，更希望攜手合作台灣廠商成為供應鏈一環，並以台灣工業、科技發展與台灣人才等作為重要支撐，正籌備在台北市設德鐵亞太發展中心。
論壇邀台德鐵道產官學研代表及產業廠商，交流技術、供應鏈、人才與市場合作新契機。
論壇以「整合德國技術驗證 × 台灣韌性供應鏈，共拓亞洲鐵道新商機」為主軸，聚焦「技術接軌國際、供應鏈跨國整合、人才共同培育、市場攜手拓展」方向，透過專題演講、技術交流及產業鏈結，分享國際技術驗證、創新應用、海外市場與產業發展經驗。
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