台股上周史詩級崩跌，為穩定投資人信心，行政院長卓榮泰昨下午邀集金融業、科技及產業公協會代表座談，他強調台灣經濟基本面佳，需求大於供給，允諾將研議擴大國安基金規模、鬆綁處置股規範；財政部長莊翠雲說，國安基金傾向擴大融資額度，維持護盤彈性。

而台股昨天在美股盤前強勁反彈、金管會限空令上路及國安基金進場護盤下，上演驚天逆轉。指數開盤一度下跌近六百點，隨後買盤湧入，最高大漲逾千點，終場上漲七七八點，收在三萬六八一一點，漲幅超過百分之二，成交量擴大到一兆七九二億元，盤中高低震盪達一六六五點。

此外，證交所昨也再祭出護市措施，今天起將信用交易整戶擔保維持率追繳門檻，從百分之一三○降至百分之一二○；今天前已因維持率低於百分之一三○而遭追繳者，也將取消追繳紀錄，避免短期集中賣壓擴大。

經濟部長龔明鑫在會中指出，財經部會接連祭出國安基金護盤、限空令、降低融資維持率，從昨天台股收盤大漲近七八○點來看，已初步產生效果；卓揆也向與會代表信心喊話，強調政府有責任當產業後盾，目前穩市能量仍有餘裕，將樂觀正面檢討國安基金規模，穩定資本市場。

卓揆表示，政府原則是「精準掌握局勢、審慎合理因應」，他於會後作出六點裁示：經濟基本面良好、政府持續推動ＡＩ相關投資、正面看待國安基金擴大規模、檢討處置股鬆綁、支持中小微企業、公協會適時對外論述。

電電公會理事長劉揚偉（左）及工商協進會理事長吳東亮（右）等產業代表出席。記者潘俊宏／攝影

與會的台灣半導體產業協會理事長侯永清指出，ＡＩ持續成長的大趨勢不會改變，半導體技術是推動ＡＩ發展不可或缺的關鍵，台灣半導體產業仍將維持強勁成長。電電公會理事長劉揚偉則說，台灣供應鏈占全球ＡＩ伺服器產業比重超過九成，供應面相當健康；需求面也持續暢旺，預期這樣的情況至少還會持續兩、三年以上。晶圓代工龍頭台積電昨也罕見出面為ＡＩ發展釋疑，強調全球ＡＩ需求持續成長，先進製程產能仍供不應求。

針對擴大國安基金規模，卓揆指出，考量現今股市能量與產值規模已與過去不同，政府會積極因應這項問題，並與立法院進行討論。