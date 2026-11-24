輝達董事會廿三日宣布，即日起恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務，輝達台灣員工聞訊直呼，「真的回來了！太棒了」。

這也是在輝達股東及員工發動連署請回「大老闆」後，經過十二天的風暴，終於獲得董事會正視並讓黃仁勳回任。

黃仁勳十一月十二日坦承婚姻不忠，向家人、公司員工及股東道歉後宣布辭去輝達總裁、執行長及董事職務，輝達董事會廿三日恢復黃仁勳職務，共計十二天。

這段期間，內部員工與科技界持續呼籲董事會讓他重掌兵符。有員工直言，「如果相信公司的使命，就請讓老闆回來！」也有人強調，每個人都可能犯錯，黃仁勳為輝達創造巨大貢獻，應該獲得第二次機會。更有員工說，「輝達之所以是輝達，就是因為黃仁勳」，擔憂失去創辦人領導，將削弱公司長期競爭力。

外部聲援同樣升溫。公開連署平台「Stand with Jensen」截至十一月十七日已有超過十九萬人支持，包括輝達現任與前員工、股東及科技界人士，特斯拉執行長馬斯克也公開表態支持。部分投資人主張，在相關調查釐清前，不宜倉促否定黃仁勳的領導價值。