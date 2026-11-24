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資金出逃！M1B、M2年增率雙降 持續死亡交叉
中央銀行昨（23）日公布10月金融情況，貨幣總計數M1B及M2年增率雙雙下降，分別降至7.08%及7.11%，其中M2年增率下降主要受到資金淨匯出影響。值得注意的是，M1B年增率持續低於M2，延續市場俗稱的「死亡交叉」現象。
央行統計，10月日平均M1B月減0.26%，M2月減0.07%；累計今年前十月平均年增率，M1B為7.59%，M2為6.73%。央行經研處行務委員劉淑敏表示，10月M2年增率下降，除了外資匯出，社會保險及退休基金將資金匯往海外投資，均有影響。
此外，10月底外匯存款餘額降至10兆160億元，低於9月底的10兆591億元，年增率由13.55%降至9.24%。劉淑敏指出，主要因企業在海外有營運及投資資金需求，選擇將部分資金留在海外運用，使淨匯入金額明顯減少；此外，社會保險及退休基金增加海外投資，也是影響因素之一。
金融機構放款與投資方面，10月底全體貨幣機構放款與投資月增率為0.78%，年增率由9月底的9.79%升至10.27%，創近28年最大增幅。主要是民營及公營事業等企業資金需求旺盛有關。
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