國際金價連跌五天至一年多低點後，吸引低接買盤，23日大反彈，在輝達宣布讓黃仁勳復職後，現貨價漲幅更一度擴大到4.2%，至每英兩3,686.42美元。與AI相關的基本金屬銅也隨之跳漲。

黃金上周重挫約9%，寫今年3月來最大周線跌幅，且跌到14個月新低。聯準會（Fed）12月升息箭在弦上，加上人工智慧（AI）概念股賣壓不止，促使黃金投資人持續獲利了結，彌補在股市的損失。

黃金價格在2025年創下53次新高，到了今年1月28日，現貨金價站上每英兩5,595美元的歷史高點，但這波漲勢到此為止，迄今已跌約37%，5,000、4,000美元相繼失守，上周甚至連3,500美元都差點失守。

渣打銀行全球大宗商品研究主管庫珀指出，黃金既可以作為商品，也可以作為貨幣，至於扮演什麼角色，取決於主導市場的因素，以及投資者的心理。

金融諮詢業者Scholar Financial Advising的財務顧問米爾斯認為，短期來看，隨著實質殖利率上升，以及聯準會未來升息可能會推高美元，對整體投資組合中的黃金應抱持謹慎態度。

米爾斯說，如果只是想進行短期投資，那麼黃金可能根本不適合你的投資組合，但如果將黃金視為一種避險工具，它仍然可以成為投資組合中有價值的一部分，但根據你買入的價格，它仍然可能是一項糟糕的投資。

渣打的庫柏表示，黃金「需要擺脫流動性提供者的角色，才能重獲上漲動力」。不過她對黃金的長期前景仍然持樂觀態度。Ninety One基金公司的基金經理人切維利則指出，各國央行持續強勁的需求，是支撐金價長期展望的重要因素。

切維利表示，金價復甦「可能還需要一段時間」，他也說，「如果你看看地緣政治，看看美國的財政債務，看看各國央行購買黃金行為，及中國和其他國家增加黃金準備的意願，我認為所有這些購買力依然存在」。

BMO的阿莫斯表示，貨幣貶值交易已平靜下來，「會再次出現嗎？當然會，因為政府債務仍不斷增加」。

瑞銀投資銀行上周四（19日）調整黃金目標價，將年底目標調整至每英兩4,500美元，但同時維持2027年底5,000美元的預測。