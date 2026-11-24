台股昨（23）日迎來反彈，國安基金持續全力備戰，昨日再度喊話已適時進場點火，發揮穩盤功能，加權指數昨日終場上漲778點，漲幅2.1%，成交金額達1兆791億元，顯示市場買盤逐步回流，投資信心回穩。

國安基金官員昨日指出，國內經濟表現亮眼，此次是受國際因素影響，呼籲投資人要有信心，切勿恐慌，國安基金不分時段密切維護股市穩定。

至於基金額度提高至1兆元，立院財委會召委賴惠員表示，行政院徵詢過她的意見，朝野立委多贊成，本周適逢選舉休會，最快12月第二周可排案審查。

國安基金官員強調日前已就修法詢答，會配合立院審議做充分說明，現在台股和基金2000年成立時無論市值、外資比重及成交值皆有極大差距，適度提高額度對護盤力道及投資人保護等會更周全。

國安基金上周已實際進場護盤，且隨股市下挫程度加大護盤力度。據了解，近日觀察賣壓並非來自大單賣出，很多賣盤為小單丟出來，應是一般散戶投資人信心不足及恐慌所致。

官員指出，國內景氣非常好，投資人應理性回歸基本面，維持一定信心，國安基金只要一進場就會適時點火，確實穩盤直到整個市場穩定。

財政部另表示，將持續督導公股銀行透過完善金融支持與資源挹注，協助企業穩健經營及永續發展。