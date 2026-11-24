行政院長卓榮泰昨（23）日與產業代表召開座談會，正面回應擴大國安基金銀彈，他表示，國安基金能量仍有餘裕，但政院願意樂觀、正面檢討其規模，繼續穩定資本市場。

財政部長莊翠雲表示，立法院已有立委提案，將國安基金規模擴大至1兆元，未來財政部參與審議時將進一步討論，若擴大規模，傾向增加融資額度，讓操作更具彈性。

卓榮泰昨日邀集金融業、科技業大咖召開座談會，並作出六點裁示，正面檢討國安基金規模就是其中一項。卓榮泰指出，考量目前股市能量、產值及規模已與過去不同，政府將以正面、積極態度全面檢視，並與立法院討論。

莊翠雲於會後記者會中補充，國安基金在2000年成立時，台股市值為9.2兆元，截至11月20日，上市櫃公司市值已達125.48兆元，是成立時的13.6倍；外資持股比例也從2000年底的8.44%，提高至目前約46.9%。

莊翠雲指出，根據《國家金融安定基金設置及管理條例》，國安基金可運用資金上限為5,000億元，其中2,000億元透過融資取得，另3,000億元來自四大基金可供證券投資但尚未投資資金。國安基金成立至今，規模從未調整，歷次護盤均以2,000億元融資額度支應，未曾動用四大基金，且融資額度也未曾全數用完。

莊翠雲表示，國安基金管理條例修正案已在立法院財委會完成詢答，行政部門先前已表達正面看待修法，後續將參與相關版本討論。考量台股規模及外資持股比率已大幅提高，擴大國安基金規模有助強化中長期穩定市場能力。至於擴大方式，現行四大基金3,000億元資金，歷來未曾動用，財政部初步傾向將增加額度放在融資部分，提升國安基金運用彈性。

根據國安基金歷年進場紀錄，2000年10月因應網路泡沫、以巴衝突而進場，動用1,227億元銀彈，是歷來之最，不過2020年新冠肺炎期間，則僅投入7億元。

另外在資金支持方面，卓榮泰表示，與會代表關切中小企業籌資及融資貸款需求，希望政府加大支持力道，避免企業承受資金壓力，已指示金管會、經濟部及財政部協助。

卓揆表示，希望透過說明會及公協會對外溝通，讓投資人了解，穩定市場的信心喊話不只是政府立場，也是企業界與政府共同的聲音。