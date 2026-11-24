台灣綜合研究院昨（23）日公布10月電力景氣指數（EPI），全國高壓以上產業用電量年增0.9%，電力景氣燈號連19月亮出代表景氣熱絡的紅燈。值得注意的是，不僅科技業用電成長，鋼鐵業用電量也大增23.5%。

台綜院統計，10月全國高壓以上產業用電量年增0.91%，其中製造業年增0.76%。

觀察各產業表現，台綜院指出，AI相關設備與材料需求逐步擴散至傳產，如鋼鐵業受惠科技產業建廠、設備投資及下游補庫存需求增加，10月用電量大幅成長23.59%；基本金屬及其製品外銷訂單亦年增22%，反映生產動能明顯增強。

機械設備業10月用電量年增3.18%，機械產品外銷訂單更年增36.34%，化學材料業用電量也由負轉正，年增0.73%。

不過，產業景氣分化情形依然明顯。紡織業受國際終端需求疲弱及價格競爭影響，10月用電量年減10.19%；電腦、電子及光學製品業部分光學及面板產品需求仍相對疲弱，用電量也年減1.48%。

台綜院指出，受去年同期經濟成長基期較高影響，10月經濟成長率趨於平穩；而隨全球AI資料中心、伺服器及運算基礎設施投資規模持續擴大，全球AI投資進入效益檢驗期，未來資本支出能否延續成長動能，將是影響我國出口、生產及經濟成長的重要因素。