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環境部長彭啓明：企業種樹成本 將可抵稅
為引導民間資金投入都市綠化與氣候調適，環境部長彭啓明昨（23）日表示，政府正積極將植樹提升至國家級韌性基礎設施的高度，並已與財政部協商達成共識，未來企業投入種樹所花費資金，可拿來抵稅。
環境部也將建構公私協力平台，並提供多元認養方案，盼透過實質稅負誘因，帶動更多企業從「種樹」落實到長期的「樹木維護」。
彭啓明昨日出席活動時表示，過去政府鼓勵企業參與種樹，多半僅能仰賴頒獎與公開表揚，如今透過跨部會合作，環境部已與財政部協調完成，未來企業種樹花費都可申請抵稅，財政部將給予全力支持，徹底改變過去推動模式。
財政部官員解釋，未來企業購置樹苗等活動相關費用，可視為企業對各級政府捐贈，依規定列為當年度費用，可不限額度，全額列為費用。
若企業透過冠名認養等方案，因具有權利義務關係，可能會有廣告、宣傳等商業對價，則可列為廣告費用減除。
彭啓明強調，種下小苗只是開始，後續長期的照護與管理，「維護得好比種樹還要來得重要。」
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