聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）談判破局，對於替代化石燃料等議題未達共識。環境部長彭啓明昨（23）日強調，台灣仍朝逐步淘汰化石燃料前進，這是不變的方向。

COP31日前在土耳其舉行，然而因替代化石燃料、調適資金等議題未能達成政治協議，最終宣告破局。

彭啓明昨日受訪坦言，外界原就預期COP31不會有太大成果，但因中東產油國近年經濟壓力較大，加上俄羅斯與中東戰爭影響，化石燃料反撲勢力抬頭，希望趁價格再賺一波。

他並提到，此次大會由澳洲、土耳其雙主導，反而導致節奏混亂、政治企圖不足，無法統合意見，最終除了《巴黎協定》第6條在企業參與及國與國認定上略有進步外，包括全球六大協議、35%電氣化、AI宣誓（AI Pledge）及零廢棄等，均未寫入文本，造成談判破局。

面對國際協商卡關，彭啓明強調，台灣仍堅定走向脫碳、脫離化石燃料的路徑。他解釋，目前台灣電力結構燃氣約占五成、燃煤約三成，策略上是先淘汰燃煤，再讓其他能源補上，過去幾年「煤轉氣」使空汙明顯改善。

且從減碳效果來看，燃煤排碳係數約0.8，轉為燃氣後降至0.44，減少約一半，這也是台灣目前每年減碳約2%的最大貢獻來源，且法規更已明定到2030年時電力排碳係數須降至0.319。

至於跨部會減碳步伐，彭啓明坦言，環境部希望早日提出汰除煤電具體時程表，但經濟部門考量AI用電成長量大及地緣政治等國安因素，傾向將中火等燃煤機組（最晚2034年）轉作緊急備用。