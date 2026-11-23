行政院長卓榮泰23日下午邀集國內金融業、科技業及工商產業公協會代表，與相關部會首長召開財經會議，就近期國際政經情勢及國內金融市場發展交換意見。產業代表在會中表示，目前台灣產業基本面良好，全球AI及半導體相關需求持續強勁，部分業者甚至面臨需求遠大於供給的情形，訂單能見度已延伸至2029年底。針對金融制度，業界盼希望檢討擴大國安基金規模及啟動時機，並審慎檢視處置股票機制。

經濟部長龔明鑫於會中報告指出，近期全球股市受到國際政經因素影響而出現震盪，但我國經濟成長、出口、外銷訂單及投資等指標仍表現強勁，顯示台灣經濟基本面穩健。

龔明鑫表示，近2個月來，韓國、台灣及日本股市分別下跌30.14%、25.48%及18.16%。經濟部指出，近期全球股市波動，主要受到美國期中選舉後AI政策變化、聯準會可能升息及輝達人事異動所影響，並非只有台灣受到衝擊。從我國經濟表現來看，主計總處概估2026年第3季經濟成長率達14.36%，全年成長率預估超過12%；今年1至10月出口達7,582.87億美元，年增47.68%，外銷訂單累計超過9,400億美元，全年可望突破1.1兆美元，顯示我國產業仍維持強勁的成長動能。

經濟部進一步說明，面對近期金融市場震盪，政府已採取國安基金進場護盤、限制放空及鼓勵上市櫃公司實施庫藏股等措施，以穩定資本市場信心。在產業支持方面，經濟部因應美國關稅影響，編列460億元韌性特別預算，透過外銷貸款優惠保證、中小微企業多元發展貸款、研發轉型補助及爭取海外訂單等四大支持方案，協助企業因應國際經貿環境變化。

與會產業代表表示，目前台灣產業基本面良好，全球AI及半導體相關需求持續強勁，部分業者甚至面臨需求遠大於供給的情形，訂單能見度已延伸至2029年底。產業界普遍認為，AI長期發展趨勢不會改變，對未來產業前景保持高度信心。業者也建議政府持續擴大AI算力及前瞻科技投資，並協助中小微企業籌措資金，以維持台灣產業競爭優勢。

此外，產業界請政府持續穩定水電供應，確保產業所需的土地及人才供給，以利企業投資擴廠，並強化台灣辦理國際展覽的量能，提升台灣產業的國際能見度。針對金融制度的建言，主要希望檢討擴大國安基金規模及啟動時機，並審慎檢視處置股票機制。

針對產業界提出的建議，經濟部將與國科會持續擴大對AI及前瞻科技領域的投資，支持產業長期發展。經濟部也將會同相關部會，協助中小微企業因應融資及資金周轉需求，並已規劃「支持及壯大中小微企業方案」，未來8年將加碼投入1,000億元，協助中小微企業轉型升級、穩健發展。有關金融機制的建言，行政院已請相關部會研議。

經濟部強調，儘管國際政經情勢仍存在不確定性，但台灣產業具備堅實的發展基礎，全球AI及高效能運算需求持續成長，也為我國產業帶來長期發展機會。未來經濟部將持續掌握國際情勢及產業需求，積極推動AI與前瞻科技發展，並強化對中小企業的支持，與產業界攜手穩定市場信心、鞏固產業競爭優勢，讓台灣經濟持續穩健向前。