交通部修正《計程車客運服務業申請核准經營辦法》並正式上路，將網路叫車平台納入管理，同時開放司機加入多個車隊，引發叫車平台業者強烈反彈。包含Uber等叫車平台等業者會員在內的台灣數位平台經濟協會（DEAT），23日發表聲明，批交通部修法程序草率、嚴重逾越母法授權，呼籲政府應立即暫緩執行，重啟至少60天的法規預告期。

DEAT指出，交通部在9月21日發出通知後僅兩天便召開會議，不僅未邀請所有利害關係人，更將行政院規定的60天法規預告期大幅壓縮至14天，最後甚至「零緩衝期」直接上路，完全未給產業合理的調適空間，恐對整體運輸供給造成嚴重衝擊。

DEAT質疑立法院交通委員會8月才針對《網際網路媒合客運服務管理條例》專法召開公聽會，建議納入多方意見；交通部卻逕自透過法規命令，強迫純網路媒合平台一律註冊為傳統「計程車客運服務業」，甚至增設強制連帶責任機制。此舉逾越《公路法》授權範圍，形同架空立法院職權。

DEAT 強調，數位叫車平台在台深耕十餘年，服務超過700萬名用戶，不僅提升運輸效率，也分擔了基層駕駛的營運成本。若政府執意以傳統特許管制的舊框架限制科技創新，無助於解決第一線駕駛的困境，更會重創台灣智慧交通生態系。

面對近期運輸業爭議不斷，DEAT向交通部提出兩大建言：第一，暫緩施行11月17日公告的修正辦法，避免配套未成熟前引發營運中斷；第二，回歸至少60天法規預告常軌，邀集傳統車行、基層駕駛、平台業者、消費者代表及相關部會展開跨界協商，共同擬定兼顧安全與創新的監理架構。