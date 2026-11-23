電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉23日表示，從供需兩端的角度來檢視，整個產業的發展是非常正常且健康，且榮景還會持續至少兩、三年以上。他認為，輝達（NVIDIA）風波與美國期中選舉僅是短期波動，產業界提出「四個相信」，「我們相信輝達創辦人黃仁勳的眼光」！

劉揚偉今日以電電公會理事長身分出席行政院救市會議。

劉揚偉指出，「從產業現況來看，整個供應鏈體系非常、非常的健康；從需求面來看，目前市場需求依然非常暢旺，尤其是在CSP（雲端服務供應商） 以及AI大模型廠商，我們看到他們的下單需求依然非常強勁」。

劉揚偉認為，「從供需兩端的角度來檢視，整個產業的發展是非常正常且健康的，而且我們認為這樣的榮景還會持續至少兩、三年以上，並不會因為眼前的狀況而改變」。

劉揚偉表示，「雖然最近因為兩大事件造成了股市波動——包括輝達的事件，也包括美國期中選舉帶來的波動，但從產業的實質角度來看，這些都只是短期的波動。展望長期的發展，我們產業界有『四個相信』」。

劉揚偉說，「第一，我們相信黃仁勳的眼光！他嘔心瀝血數十年所打造的AI產業，是一個非常正確、而且是『百年一遇』的全新產業革命，我們堅信這個產業大方向與眼光」。

「其次，我們相信輝達在技術研發與整個AI產業生態系上，依然會持續領導全球AI產業前進；第三、我們相信台灣供應鏈的強大韌性，絕對足以支撐整個全球AI產業的持續發展；第四、我們相信我們的政府會提出相關的有利政策，來協助我們的產業界與金融業，順利度過這一段時間的市場動盪」。