國際股市近期走低引發市場恐慌，行政院今邀請產業及金融業界代表座談，兆豐金控董事長董瑞斌提到，台灣不缺資金，但已經沒有廉價的資金；他評估，這對ICT產業影響較小，但可能對傳統產業或中小企業造成很大的衝擊，盼政府能加大支持的力度。

為因應近期台股劇烈波動，行政院長卓榮泰今下午於行政院邀請產業及金融業界代表進行座談，董瑞斌在會後記者會中先是表示，出席的銀行代表，大家都認為不會因為國際、國內的經濟或股市問題，銀行就會對企業抽銀根。

他表示，只要是還款、繳息正常，就不會有這個問題，指不管是國內外政治經濟情勢的各種變動，都不會有這樣的考量。

董瑞斌也指出，ICT產業的銷售量非常暢旺，其龐大的資金需求對銀行形成挑戰，這面臨到資金成本的問題，以及資金貸放出去的利率可能會提高。他說，台灣其實是不缺資金，只是已經沒有廉價的資金。

董瑞斌表示，這對台灣所有的ICT產業來講，當然不是問題，指ICT產業的利潤還是可以承擔，但是一些傳統產業，或者中小企業，可能會面臨到很大的衝擊。

董瑞斌呼籲，政府能擴大支持的力度，這會反映到所有的中小微企業上，來幫助他們度過難關。