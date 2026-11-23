COP31會議日前宣告主決議談判破局，對於替代化石燃料等議題未達共識。環境部長彭啓明23日強調，台灣仍朝逐步淘汰化石燃料前進，若燃氣、綠氫、再生能源等技術更加成熟，甚至若核二、三安檢成功、重啟，台灣整體電力排碳係數能再進一步下降。

在土耳其舉行的COP31氣候會談，在替代化石燃料、調適資金等議題未達成政治協議的情況下，宣告破局。彭啓明受訪時坦言，外界本來就預期會議不會有太大成果，但因中東產油國近年經濟壓力較大，加上俄羅斯與中東戰爭影響，化石燃料反撲勢力抬頭，希望趁價格再賺一波；此外，大會由澳洲與土耳其雙主導反而導致節奏混亂、政治企圖不足，無法統合意見，最終除了《巴黎協定》第六條在企業參與及國與國認定上略有進步外，包括全球六大協議、35%電氣化、AI宣誓（AI Pledge）及零廢棄等均未寫入文本，造成談判破局。

面對國際協商卡關，彭啓明強調，台灣仍堅定走向脫碳、脫離化石燃料的路徑。他解釋，目前台灣電力結構燃氣約占五成、燃煤約三成，策略上是先淘汰燃煤，再讓其他能源補上，過去幾年「煤轉氣」使空污明顯改善，且燃煤排碳係數約0.8多，轉為燃氣後降至0.44多，排碳係數減少一半以上，這也是台灣目前每年減碳約2%的最大貢獻來源，且法規更已明定到2030年時電力排碳係數須降至0.319。

針對外界關注的35%電氣化目標，彭啓明表示台灣目前電氣化程度已達37.1%，高於大會所定的2035年標準，但台灣追求的是「低碳的35%」，但這在未來會是一個很大的壓力。他指出，現階段綠氫尚無法大量發展，但未來若再生能源提升並成功產氫，原有燃氣機組就能轉為混燒或改燒綠氫、氨，甚至若核二、核三未來有機會安檢成功並重啟，台灣電力排碳係數將能進一步往下探。

至於跨部會減碳步伐，彭啓明坦言，環境部希望早日提出汰除煤電的具體時程表，但經濟部門考量AI用電成長量大及地緣政治等國安因素，傾向將中火等燃煤機組（最晚2034年）轉作緊急備用；雙方雖對備用機組定位仍有討論空間，但台灣整體能源轉型與電力排碳係數持續下降的方向不會改變。