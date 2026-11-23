台股震盪，國安基金進場護盤，外界關注國安基金是否要擴大規模。財政部長莊翠雲23日表示，立法院目前提案將國安基金規模擴大到約1兆元，未來參與審議時會討論。她說，初步認為，如果擴大規模，會把擴大的部分放在可以融資的部分，讓國安基金在運用上更有彈性。

莊翠雲是在行政院財經首長與產業界、公協會代表座談會後的記者會上做上述表示。她說，座談會中業界提了相當多建議，其中包括國安基金是否擴大規模。

莊翠雲指出，國安基金在2000年成立時，台股市值為9.2兆元，到上周五（20日），上市櫃公司台股市值已達125.48兆元，是成立時的13.64倍。外資持股比例也從2000年底的8.44%，升至目前的46.9%。

她說，依國安基金管理條例，可運用資金上限為5,000億元，其中2,000億元以融資方式取得，另外3,000億元是動用四大基金可供證券投資、但尚未投資的部分。基金規模從2000年至今都沒有調整過。國安基金歷次護盤任務，資金都是以2,000億元融資額度支應，沒有動用過四大基金，2,000億元也沒有全數動用，一直是以有限資金發揮點火、帶動股市的功效。

莊翠雲表示，國際政經情勢越來越複雜，台股市值和外資持股比例都大幅提高。就國安基金執行任務的現實考量，擴大規模確實有助於強化國安基金中長期因應市場波動、維護股市穩定的能力。

她指出，國安基金管理條例修正案已在立法院財委會完成詢答，行政部門當時就表示以正面態度看待修法，後續將進行相關版本的討論。未來討論時，也會以正面、積極、正向的態度參與，讓國安基金規模可以擴大，發揮穩定股市的力量。

至於規模擴大的方式，莊翠雲說，現行5,000億元中，3,000億元是四大基金可供證券投資而尚未投資的金額，歷來都沒有用到，因此未來擴大規模時，傾向放在融資的部分。