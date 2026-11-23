國際股市近期走低引發市場恐慌，行政院今邀請產業及金融業界代表座談，有產業代表表示，從供應鏈角度來看，供應面非常健康，需求面也非常暢旺，並認為這樣的光景還會持續至少兩、三年以上，產業界應該相信輝達前執行長黃仁勳的眼光。

為因應近期台股劇烈波動，行政院長卓榮泰今下午於行政院邀請產業及金融業界代表座談，鴻海集團董事長、電機電子工業同業公會理事長劉揚偉表示，在人工智慧（AI）產業，台灣供應鏈大概占AI伺服器產業超過九成以上，從供應面的角度來看，供應面是非常健康的，從需求面來看，需求現在仍然暢旺，尤其是在雲端服務供應商（CSP），「我們也認為這樣子的情況還會持續至少兩、三年以上」。

劉揚偉認為，雖然最近有兩個事件造成股市的一些波動，這兩個事件包括輝達的事件，也包括美國期中選舉，但從產業的角度來看，這些都是短期波動，並認為應該要有4個相信。

「第一個要相信黃仁勳的眼光」，劉揚偉指黃嘔心瀝血數十載所打造的 AI 產業，是一個非常正確，而百年一遇的、可能演變成新的產業革命；另外，也應該相信輝達會持續在技術上引導、領導著整個AI產業。

劉揚偉也說，大家應該相信台灣供應鏈的韌性，絕對可以支撐著整個AI產業的發展，同時也要相信台灣政府，會提出相關的政策來協助我們產業，還有我們的金融業，能夠順利度過這一段短時間的動盪。