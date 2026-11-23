國際股市近期走低引發市場恐慌，行政院今邀請產業及金融業界代表座談，產業代表表示，人工智慧產業的成長趨勢不變，強調「還看不到AI的泡沫」。

為因應近期台股劇烈波動，行政院長卓榮泰今下午於行政院邀請產業及金融業界代表進行座談， 科學園區同業公會副理事長葉勝發表示，這一次世界各地的股市下修，應該是價格的重估，「還看不到AI的泡沫」。

葉勝發指出，整個科學園區總共有985家公司，其中半導體產業就有差不多267家，而科學園區的產值，前兩年都成長超過25%，從今年前半年到8月，產值竟然成長38%，他認為照這個走勢，今年成長幅度可望達到40%。

葉勝發也說，明年的接單非常暢旺，成長也是可以預期的；葉勝發也提到，從全世界AI產業的供應鏈來看，台灣是舉足輕重、最主要的供應鏈，美國的整個雲端服務供應商（CSP）的需求一直走向台灣。

葉勝發說，在訂單的能見度也是前所未有的，現在就可以看到2027年、2028年的訂單需求，甚至有公司已經談到2029年。

台北市電腦商業同業公會（TCA）理事長陳俊聖也表示，AI成長發展的大趨勢將持續成長、不會改變的，而半導體技術是推動AI成長不可或缺的必要條件，「在這個大趨勢底下，我們覺得台灣半導體產業仍然會持續地強勁。」

陳俊聖表示，針對短期事件的影響，目前並沒有看到客戶針對他們的訂單或出貨有任何的調整，甚至長期的需求依舊強勁，沒有任何減弱的趨勢；他指出，他們預估整個半導體產業的產值，在2026年應該可以達到新台幣9兆1900億元，而今年的成長率較去年應該會超過40%。

他說，目前整個半導體產業，大家對於達到這個目標的信心是相對比較強勁。