行政院23日召開財經首長與產業界、公協會代表座談會，會後由經濟部長龔明鑫轉述行政院長裁示。龔明鑫表示，台灣目前基本面非常良好，需求遠大於供給，相關訂單有的甚至已看到2029年，這樣的趨勢長期看起來不會改變，產業對未來前景具有信心。此外，政府也會正面積極看待國安基金擴大規模的議題，另針對處置股規範，行政院正討論如何鬆綁並放寬目前限制。

在AI發展方面，卓榮泰強調，政府對外再次宣示AI發展，包括對AI的投入、多元前瞻科技領域的研發，以及各種具體建設的投資，都要具體擴大，並請經濟部與國科會積極推動相關計畫。

第二，台灣經濟基本面良好，產業界對未來前景深具信心，且需求遠大於供給，部分訂單甚至已到2029年，產業長期向上趨勢不會改變。

龔明鑫補充，半導體或AI 伺服器的訂單，當前評估2027年可能消化不完，之後又會有新的訂單，因此大家才會有延長到2029年的說法。

針對外界期盼國安基金擴大規模、操作方式更有彈性，龔明鑫表示，立法院已有相關提案進行討論。考量現在與過去股市的能量、產值規模不同，政府會以正面積極的態度因應，甚至與立法院進行討論。

此外，也針對處置股將會有更多討論，龔明鑫說，與會代表也提到處置股問題，行政院已在討論研究如何鬆綁、放寬目前的限制，以及未來是否適時實施。

金管會主委彭金隆表示，與會代表表達對多元化投資標的的期待，目前正研議相關措施，很快會有新產品。至於處置股制度，目前正在全面檢討，將依承諾於半年內提出方案，並同步評估股市劇烈波動對未來投資與發債的影響。先前在7月已首次檢討實施已久的處置股制度，做了幾項改變，承諾每半年檢討一次，並成立專家委員會小組。目前收集到很多調整意見，產業界提的也都在檢討範圍。會議原本預計27日召開，有結果後會依半年期程向市場報告。

另外，卓榮泰也提到，與會代表期待政府加大中小企業融資與貸款的支持力道，降低籌資壓力，他指示金管會、經濟部與財政部全力協助，並提及政府已推出支持方案，在8年內額外增加1,000億元預算；他期盼各公協會適時對外表達，讓投資人清楚知道，這些說法並非只是政府單方面的聲音，而是企業界與政府共同的聲音。

彭金隆提到，針對旗下有壽險子公司的金控，業者期盼未來制度接軌時能有適度因應機制。會中也有多數代表提到未來如何鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，以及加速銀行導入IRB信用風險內部評等法等意見，金管會皆已責成證交所積極推動。