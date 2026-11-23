面對近期市場波動，行政院今天邀請產業及金融業界代表座談，會中觸及國安基金規模擴大議題。財政部長莊翠雲表示，擴大規模有助於維護股市穩定的能力，財政部持正面態度看待修法議題。

行政院長卓榮泰今天邀請產業及金融業界代表進行座談，莊翠雲於會後記者會談及，會中談及國安基金是否擴大議題；回顧國安基金2000年成立時，台股市值約新台幣9.2兆元，截至今年11月20日已達125.48兆元，為剛成立時的13.64倍，外資持股比例方面，2000年底為8.44%，現在已高達46.9%。

莊翠雲表示，根據國安基金設置及管理條例，規定運用資金上限為5000億元，其中2000億元是以融資方式，3000億元為運用四大基金部分，整體基金規模自2000年至今一直沒有動過。

莊翠雲說明，過去6次護盤任務均是以2000億元支應，沒有動用過四大基金，而且均未全數動用這2000億元資金，始終以有限的資金發揮點火、帶動市場的功效。

莊翠雲表示，國際政經情勢漸趨複雜，台股整體現況如同先前所言，市值及外資持股比例均增加，就國安基金執行任務的現實考量，如果擴大國安基金規模，確實有助於強化國安基金中長期因應市場波動，以及維護股市穩定的能力。

莊翠雲提到，立法院財政委員會先前已排審國安基金設置及管理條例修正草案，財政部詢答時亦表達以正面態度看待修法，後續會進行相關版本的討論，未來討論時也會以正面積極、正向態度參與討論，讓國安基金規模擴大，發揮穩定股市的力量。