國內就業市場維持穩定，失業率持續走低。主計總處23日公布10月失業率為3.35%，已連續兩個月下降，是2001年以來、26年同月最低；勞動力參與率則升至59.63%，更寫下37年來同月新高。主計總處分析，隨著畢業生陸續進入職場，預期11、12月失業率可望延續下降趨勢。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，10月就業人數持續增加、失業人數減少，失業率下降、勞參率上升，顯示整體勞動市場仍維持穩定。若排除季節性因素，10月經季節調整後失業率為3.33%，與上月持平。

展望年底，譚文玲指出，依照往年季節性變化，隨著勞動市場持續吸納應屆畢業生，11、12月失業率通常呈現逐月下降，若無重大意外，預期今年也可望延續相同走勢。

勞參率方面，10月升至59.63%，月增0.04個百分點、年增0.09個百分點。譚文玲分析，近年政府積極推動婦女及中高齡就業政策，致力營造友善職場環境，鼓勵更多女性及中高齡人口投入勞動市場，相關政策逐漸發揮效果，有助推升整體勞參率。

就業方面，10月就業人數為1,164.4萬人，年增9,000人，但各產業表現仍有落差。其中，服務業就業人數年增2.8萬人，工業部門則年減7,000人，尤其製造業年減2.2萬人，呈現服務業擴張、製造業相對疲弱的局面。

譚文玲指出，服務業就業成長以醫療保健及社會工作服務業最為明顯，推測與國人日益重視健康，以及人口高齡化帶動醫療照護需求有關，進一步創造相關就業機會。

相較之下，製造業就業人數持續年減。譚文玲分析，雖然今年出口表現亮眼，高科技產業持續擴張、增加僱用需求，但傳統產業景氣復甦相對緩慢，即使部分產業已有回溫跡象，復甦力道仍不如高科技產業強勁，因而拖累製造業整體就業表現。

此外，10月失業人數為40.4萬人，月減1,000人，工時不足就業人數為11.8萬人，月增4,000人；衡量四周失業者及工時不足就業者的勞動力低度運用指標（LU2）為4.36%，也月增0.02個百分點。

譚文玲表示，勞動力調查屬於抽樣統計，單月數據難免出現波動，10月工時不足就業人數雖較上月增加，但主要是9月基期較低所致。若拉長時間觀察，11.8萬人仍處相對低水準，且較去年同月減少8,000人；LU2、LU3等指標也維持相對低檔，顯示勞動力低度運用情形並未明顯惡化。