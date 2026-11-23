台股劇烈震盪，行政院長卓榮泰23日邀集27位科技、金融界代表座談。他表示，國安基金規模加上政府相關資源，目前在穩定的能量上仍有餘裕；對於外界希望國安基金隨股市規模放大有所調整，政府願意正面樂觀做全面檢視。

卓榮泰說，包括立法院在內的社會各界，都關注國安基金是否應隨股市規模放大而調整。政府希望在國家財政整體結構下，讓社會更充分了解，不必在狀況出現時承受不必要的心理壓力，因此對國安基金規模願意正向積極檢討，以持續穩定金融體系，通過這次國際局勢的考驗。

在已推出的措施方面，卓榮泰指出，國安基金11月6日已啟動執行市場安定任務；金管會日前也提出禁止平盤以下放空、提高融資保證金比例等措施，目的是避免投機行為繼續造成股市不必要的恐慌。證交所也已與券商公會充分溝通，即將把融資擔保維持率從現行的130%降至120%，降低投資大眾心理壓力。

經濟部長龔明鑫在會中報告指出，院長卓榮泰上周五、六兩度召會，作成初步因應措施，包括啟動國安基金、平盤以下禁止放空、提高保證金，以及暫時限制權證上市等，其他部會也有因應作為。他說，從今天股市反映來看，這兩天的作為確實產生一些效果，今日收盤上漲將近780點。

對於這波震盪，卓榮泰分析，美中科技競爭衍生的各項問題，加上市場對AI產業前景的各種預測，多重因素導致美、日、韓等主要國家資本市場都出現較大變動，台股與費半指數連動相當緊密。

卓榮泰強調，台灣經濟與產業體質良好，經濟指標連續10個月亮紅燈，是1984年以來連紅最長的時段，綜合判斷分數41分。即便近期國際油價快速飛漲，政府透過平穩機制及撥補國營事業，近半年維持油價、電價相對穩定，民生物價也因而較為穩定。10月外銷訂單金額達1,238億美元，創單月新高，預估11月也在千億以上；10月資本設備進口成長75.1%，以半導體及電子零組件最明顯，顯示加速量產的衝力仍在。

卓榮泰也說，近日交換意見時，各界都希望政府在金融貸款、融資保證方面給產業界更大信心，會中將再聽取與會者對政府具體做法的建議。他表示，政府的原則是「精準掌握局勢、審慎合理因應」，目標是「穩住、安定、延續」，讓局勢穩住、市場安定、景氣優勢延續。