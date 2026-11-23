國發會盤點教育部、衛福部、退輔會及國防部等四部會重大醫療新建及擴建工程，截至今年11月中旬資料顯示，今年預計投入約136億元，至2033年可望陸續增加逾6,000床位。其中，台大醫院金山分院與衛福部澎湖醫院將合計新增358床，補強北海岸及離島長照與醫療服務。南部則由成大沙崙醫療服務與創新園區規劃設置兒童醫療中心，提升兒童急重症及罕見疾病在地診療能力。

國發會指出，因應人口高齡化，雲林國家高齡醫學暨健康福祉研究中心已於今年啟用，成大醫院樂齡分院預計2028年完工。金山分院及澎湖醫院的長照暨醫療綜合大樓預計於2030年前啟用，讓高齡者在地就醫也能銜接長期照顧。兒童醫療方面，成大沙崙園區預計2032年以專棟設置兒童醫療中心，整合兒童及新生兒加護病房與罕見疾病照護服務。

在偏鄉及急重症醫療方面，衛福部朴子醫院東石院區預計2029年完工，將提供嘉義沿海居民急、慢性醫療服務。苗栗醫院擴建急重症大樓，屏東醫院則在新醫療大樓地下層規劃大量傷患避難收治空間及防疫隔離動線。陽明交通大學附設醫院二期大樓規劃增設東部首座屋頂直升機停機坪，供東部偏鄉及離島急重症病患緊急後送。

國防醫療體系方面，國軍桃園總醫院急重症大樓已於今年5月落成，國軍高雄總醫院急重症大樓也持續推動。另由教育部推動的台大新竹生醫園區分院第二期工程，預計明年完成，將結合當地醫療服務與生醫研發資源。

除擴充硬體設施外，國發會表示，台大醫院金山分院、虎尾醫院、台中榮總及陽明交通大學附設醫院等院區均規劃興建醫護備勤宿舍，盼提高醫護人員留任意願。面對營造物價上漲、缺工缺料，政府將視工程需求辦理計畫修正及預算調整，國發會也將與行政院公共工程委員會及各主辦部會持續追蹤工程進度與經費執行情形。