台灣綜合研究院23日公布10月電力景氣指數（EPI），全國高壓以上產業用電量年增0.91%，電力景氣燈號連續19個月亮出代表熱絡的紅燈，其中鋼鐵業用電量大增23.59%，半導體業用電增幅則收斂至0.17%。台綜院預估，10月經濟成長率為6.8%，並提醒全球AI投資已進入效益檢驗期，未來資本支出能否延續成長，仍有待觀察。

台綜院指出，全球AI應用及高效能運算需求維持熱絡，帶動先進製程、先進封裝及相關設備需求，半導體產線維持高稼動率，10月單月用電量更寫下歷年次高。不過，受到去年同期基期較高影響，用電年增率明顯放緩，顯示產業生產動能仍強，但成長幅度逐漸趨穩。

根據台綜院統計，10月全國高壓以上產業用電量年增0.91%，其中製造業年增0.76%。但若單看台電高壓以上售電量，整體產業反而年減2.85%。台綜院解釋，企業採購綠電及使用再生能源規模持續擴大，部分原由台電供應的用電需求轉由綠電供應，使台電售電量逐步減少。

觀察各產業表現，台綜院指出，AI相關設備與材料需求逐步擴散至機械設備及鋼鐵等產業，如鋼鐵業受惠科技產業建廠、設備投資及下游補庫存需求增加，10月用電量大幅成長23.59%，電力景氣燈號維持穩定綠燈；基本金屬及其製品外銷訂單亦年增22%，反映生產動能明顯增強。

機械設備業同樣受惠AI基礎建設投資及半導體擴產，10月用電量年增3.18%，燈號由黃藍燈轉為綠燈，機械產品外銷訂單更年增36.34%，顯示半導體設備、自動化設備及精密零組件需求持續增溫。

化學材料業用電量也由負轉正，年增0.73%，燈號由藍燈轉為黃藍燈，主要受電子上游材料及部分產業用化學品需求改善帶動，但傳統石化產品仍面臨產能過剩及市場競爭壓力。

不過，產業景氣分化情形依然明顯。紡織業受國際終端需求疲弱及價格競爭影響，10月用電量年減10.19%，持續亮出衰退藍燈；電腦、電子及光學製品業用電量也年減1.48%，燈號由紅燈轉為黃紅燈，反映部分面板及光學產品需求仍相對疲弱。

台綜院指出，AI相關需求仍是支撐我國經濟成長的主要力量，但受去年同期經濟成長基期較高影響，10月份經濟成長率趨於平穩；後續隨著全球AI資料中心、伺服器及運算基礎設施投資規模持續擴大，市場對投資效益及財務風險的關注逐漸升溫，未來資本支出能否延續成長動能，將是影響我國出口、生產及經濟成長的重要因素。