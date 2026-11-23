為持續深化運動平權與企業永續發展（ESG）的連結，運動部李洋部長日前出席在台北花園大酒店舉辦的「企業參與運動平權 × ESG－企業與專家學者座談會」。

會中邀請台灣大哥大、富邦金控、三商集團及麗寶集團名軒開發等四家企業代表參與焦點座談，與相關領域專家學者交流實務經驗，共同探討企業參與運動平權的可行模式及政策支持機制，促進企業資源與運動政策深度接軌。

李洋指出，運動是每個人都應享有的基本權利，讓具有特殊需求的民眾能在友善、安全且無障礙的環境中參與運動，是運動部持續努力的重要方向。

今年，運動部積極推動企業參與運動發展與ESG制度接軌，與金管會及台灣證券交易所合作，將「運動平權」納入115年度第一屆ESG評鑑G-32指標實務範例。

此外，台灣證券交易所於今年9月7日修正發布「上市上櫃公司永續發展實務守則」，將「運動賽事活動或運動產業」納入企業可投入資源的範疇，進一步強化運動發展與企業永續治理的制度連結。

此次座談會由財團法人商業發展研究院協助執行，現場匯聚超過50家企業共襄盛舉，涵蓋科技、金融保險、運動健康、觀光旅遊、餐飲服務、醫療保健、製造、零售、不動產及文化創意等多元產業。

座談內容聚焦企業參與運動平權的現況與挑戰、國內外發展趨勢、參與模式與資源需求，以及政府政策與支持機制等四大議題，透過企業代表與專家學者的跨領域交流，成功凝聚未來合作與政策推動的具體建議。

運動部強調，未來將持續深化跨機關及公私部門的合作網絡，並將本次座談會蒐集的各界寶貴意見，作為精進政策及強化資源媒合的重要參考。

運動部期盼更多企業加入「Team Taiwan」的行列，將運動平權融入企業永續發展策略，結合科技、人才、服務及產業優勢，創造更多友善、多元的運動參與機會，以長期且多元的方式支持台灣運動發展，攜手實現「運動壯大台灣」的願景。