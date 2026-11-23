勞動部日前舉辦「2026年微型創業楷模頒獎典禮」，由勞動部次長陳明仁表揚10位微型創業楷模，並頒發獎座及獎勵金，肯定創業家在競爭激烈的市場環境中開創事業新局。此屆共有115位創業者參與選拔，經初選、複選及決選等三階段評選後，最終選出10位優秀創業典範。

微型創業楷模選拔今年邁入第13屆，評選指標涵蓋經營穩定度、創業奮鬥歷程、事業發展能力、產品或服務特色、創新能力及企業社會責任等面向，期透過表揚傑出創業家，鼓勵更多民眾勇敢追夢，為台灣微型企業注入創新成長動能。

勞動部表示，今年獲獎者來自文化創意、特色餐飲、商業設計、資訊科技及智慧製造等多元產業，不僅展現微型企業旺盛生命力，更反映數位轉型、AI應用及永續發展等新趨勢，為微型企業注入活力。

其中，陳正偉創立的睿德系統有限公司，從兩人團隊發展為智慧製造及AI整合專業團隊，並攜手工研院、金屬中心及資策會協助傳統產業升級。

鍾妮芸創辦的點溡科技有限公司則以雲端POS系統協助小型餐飲業者數位轉型；饒芝綺成立的華翼國際行銷有限公司更結合品牌策略與導入AI工具，協助中小企業提升競爭力，展現台灣微型企業的創新能量。

除了科技創新，此屆楷模也展現深耕地方與產業傳承的價值。洪月英經營的甜蜜蜂坊承襲家族養蜂事業，不僅開發蜂產品，更結合食農教育及蜂場體驗活動，創造在地就業機會。

蕭惠貞成立的酉農股份有限公司則運用台灣在地米、茶葉及水果開發特色酒款，透過自主蒸餾技術提高農產附加價值；深耕水產產業逾16年的莊豐銘，成立豐興飼料有限公司提供水產養殖技術與水質管理服務，在企業成長之餘也積極投入人才培育及產學合作，展現企業與地方共好的經營理念。

每位獲獎者背後都有一段克服困難、堅持理想的創業故事。張芝菲以「媳婦熬成婆、鳳梨熬成茶」為理念創立細鳳果茶坊，面對疫情衝擊及經營成本攀升，仍堅持真材實料並積極開發甜點及外燴服務，成功開創市場新機會。

李佩孺創立黃色計畫有限公司，將連鎖咖啡品牌營運經驗轉化為創業養分，以「療癒外送下午茶」建立品牌特色；余美鳳則透過尋俠堂國際創藝股份有限公司推廣品酒文化及數位服務，成功打破葡萄酒的專業門檻，讓更多民眾輕鬆接觸葡萄酒文化。

陳明仁表示，今年獲獎楷模來自不同產業背景，但共同展現出面對挑戰不輕言放棄、持續突破創新的精神。有些人從傳統產業出發，透過數位科技創造新價值；有些人立足在地，將地方特色轉化為品牌優勢；也有人善用創意與專業，打造市場差異化競爭力，都是值得學習的典範。

為協助婦女、中高齡者及失業者投入創業，勞動力發展署持續透過提供創業研習課程、顧問輔導及創業貸款等措施，協助創業者降低創業風險、提升經營能力。

勞動部強調，未來將持續整合政府、學研機構、金融單位及民間資源，協助更多創業者穩健發展事業，並透過微型創業楷模選拔發掘更多優秀典範，讓創業精神持續綻放光芒，帶動地方經濟與產業永續發展。