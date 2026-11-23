勞動部表示，依《勞工職業災害保險及保護法》規定，凡依法已辦理登記或設有稅籍等事業單位的雇主，不論僱用勞工人數，皆應成立投保單位，並於所僱勞工到職之當日，即時為其辦理參加勞工職業災害保險。

又為落實強制納保規定，針對未依規定辦理加保之雇主，除將面臨新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰外，若勞工不幸遭遇職業傷病、失能或死亡並請領保險給付者，勞保局於核發保險給付後，也會依災保法第36條規定向雇主追繳相當之保險給付金額。

實務上已發生有雇主因疏忽未即時辦理加保，或因勞工以在外欠債為由要求雇主不要加保，其後該勞工遭遇職業災害，而遭勞保局追償保險給付之案例。2025年度雇主不服勞保局限期繳納保險給付處分提起行政救濟，經訴願決定駁回計20件；2026年1月至10月訴願決定駁回計16件。

勞動部呼籲，勞工職業災害保險係屬強制性社會保險，任何理由都無法排除災保法之適用。雇主只要按月為勞工繳納不到百元的保險費，即可分攤勞動基準法所定雇主對勞工發生職業災害之補償責任，又能避免恐被追繳數十萬，甚至上百萬元保險給付之風險。

勞動部為貫徹憲法保障人民訴願之權利，防止公權力恣意損害人民權益，並糾正不當或違法之行政處分，依《訴願法》第52條規定，設勞動部訴願審議委員會，辦理有關勞動行政事務之訴願相關業務。

據勞動部統計，2025年度新收勞動行政事務之訴願案件數共計2,011件，以《勞動基準法》493件（占新收案件24.52%）、《就業服務法》264件（占新收案件13.13%）及《勞工職業災害保險爭議》256件（占新收案件12.73%）為前三大類，合計占新收案件50.38%。

審結案件1,935件，其中案件類型訴願駁回1,438件，訴願撤銷84件，訴願不受理353件，其他如訴願人撤回等60件。2025年度收受法院行政訴訟裁判書計264件，其中法院駁回226件、撤銷原處分38件，訴願維持率約八成五以上。

2026年1月至10月新收勞動行政事務之訴願案件數共計1,850件，以《勞動基準法》407件（占新收案件22%）、《就業服務法》228件（占新收案件12.32%）及《勞工職業災害保險爭議》208件（占新收案件11.27%）為前三大類，合計占新收案件45.59%。

審結案件1,729件，其中案件類型訴願駁回1,250件，訴願撤銷72件，訴願不受理345件，其他如訴願人撤回等62件。

勞動部強調，訴願屬於行政救濟的一環，雇主或民眾對直轄市、縣（市）政府所為之行政處分認有違法、不當之情形，導致其權利或利益受有損害時，可透過訴願制度尋求救濟，有關訴願相關資訊，可至勞動部勞工行政救濟案件資訊整合平台查詢。