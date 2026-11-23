行政院長卓榮泰23日表示，國內經濟景氣維持穩定樂觀，10月景氣燈號連續10個月亮紅燈，創1984年以來最長紀錄，10月出口也創單月新高，預期11月可望維持千億美元水準。他指出，出口及資本設備進口等指標，讓政府對明年第1季、第2季經濟展望具有一定能見度。

卓榮泰上午出席北美洲台灣人醫師協會總會「42周年大會暨第三屆台美21世紀醫療合作論壇」開幕式受訪表示，國人關心接下來國內外金融情勢，今天下午將邀集國內金融業、產業界重要負責人及公協會領袖，共同商討如何看待後續情勢。

卓榮泰指出，10月景氣燈號綜合判斷分數達41分，連續10個月亮紅燈，是1984年以來連紅最長紀錄，顯示經濟景氣穩定而樂觀。出口方面，10月出口達1,223億美元，創單月新高，預期11月也可維持在1,000億美元水準，並已連續21個月正成長。

他表示，出口是先行指標，從目前表現來看，對明年第1季乃至第2季的經濟展望，已有一定能見度。資本設備進口方面，10月成長75.1%，半導體及電子零組件設備持續成長，顯示晶圓代工產業仍在加速擴充產能。

卓榮泰也提到，製造業採購經理人指數（PMI）經調整後，10月達62.5%，數值相當高，且對未來半年展望呈現樂觀，認為目前產業景氣應可維持穩定。

對於近期金融市場變化，卓榮泰表示，政府長期關注市場情勢，近一、兩周也持續觀察市場變化，並與市場領袖及工商團體交換意見，提出短期因應措施，希望穩定整體局勢。

他強調，國內產業目前仍處於景氣樂觀的狀況，但受到國際情勢影響仍大，政府也希望國際局勢盡速穩定，盼國內產業界同心協力，共同面對這次情勢。