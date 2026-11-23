行政院長卓榮泰今天表示，台灣景氣燈號連10個月紅燈創史上最長紀錄，顯示目前整體景氣呈現穩定、樂觀態勢，且出口已連21個月正成長，反映外貿動能持續強勁。

他說，10月出口總額達1223億美元（約新台幣3兆9643億元）創單月歷史新高，預估11月可望維持在1000億美元（約新台幣3兆4215億元）以上；具先行指標意義的進口數據顯示，2027年前2季經濟表現目前都有一定能見度。

卓榮泰表示，資本設備進口10月成長達75.1%，是連20多個月呈成長趨勢，其中半導體及電子零組件相關設備進口持續增加，顯示晶圓代工產業仍在加速擴充產能，期待業界持續加快投資腳步，進一步拓展國際市場。

他說，另1項重要觀察指標是製造業採購經理人指數 （PMI），經季節調整後10月PMI達62.5%，維持相當高水準，對未來半年景氣展望呈現樂觀，「目前國內產業整體發展仍相當穩定。」

卓榮泰表示，希望投資大眾理性看待經濟情勢，這段時間將持續密切關注市場變化、與市場領袖及工商團體交流，提出短期因應措施穩定整體局勢。國際情勢雖仍相當程度影響國內經濟，但國內產業正處於景氣相對樂觀環境，政府與產業界將共同面對情勢變化。

台股近期劇烈震盪，卓榮泰下午將邀金融業、科技及工商產業公協會代表會面，展現政府持續維護投資人對國內經濟發展信心。

卓榮泰上午在台北市出席北美洲台灣人醫師協會總會「42週年大會暨第三屆台美21世紀醫療合作論壇」開幕式前，接受媒體聯訪表示，將與產業界領袖共同討論經濟情勢，在交換意見基礎上，凝聚各界對未來發展共識。