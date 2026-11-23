搶救台股總動員，臺灣證交所與櫃買中心昨（22）日邀集十大券商研商穩市對策，「暗示」券商自營部「審慎賣股、多買股票」，積極作多；壽險業也將大力「CALL券」促空方回補；行政院長卓榮泰亦將於今日邀集金融、科技業、工商團體等產業代表座談，共同凝聚產業與投資人信心。

美股上周五（20日）又重挫，台指期夜盤大跌1,881點，失守34K大關，市場信心低迷，府院與財金主管單位積極救市，近期納入「救市百寶箱」的政策工具，還包括研議融資擔保維持率由130%調降至120%，以降低連鎖斷頭引發的非理性殺盤。

臺灣證交所與櫃買中心昨日邀集十大券商研商「穩市」對策，會中除討論調降融資維持率至120%外，主管機關更高度關切自營商近期大幅調節持股的情況，並鼓勵券商放寬多元擔保品採認，盼多管齊下減緩賣壓。

統計顯示，自營商11月以來在集中市場賣超台股3,501億元，今年累計賣超達1.69兆元、史上首度破兆；即使不計權證避險，自行買賣部位今年亦賣超986.3億元，逼近千億大關。

針對自營商拋售基本面穩健的績優股，財金官員會中提醒業者，留意公司基本面與大額賣壓對市場信心的衝擊。雖未設強制限制，但與會券商解讀此為「柔性勸導」，暗示切勿在盤勢脆弱時帶頭砍殺。此外，主管機關也鼓勵券商擴大接受具公允價值且流動性佳的金融資產作為多元擔保品，增加投資人調度空間，降低低檔斷頭風險。

今天起，金管會五招齊發啟動救市措施，包括全面禁平盤下放空、融券保證金升至150%，更鼓勵壽險業「CALL券」促空方回補，搭配庫藏股與國安基金穩市，力挺台股。

據指出，壽險業「CALL券」是這波救市另一關鍵。金管會近日擬邀壽險業洽談，鼓勵業者暫停出借、提前召回股票。

因壽險業持股規模龐大，平時透過借券賺取收入，若願配合要求借券人提前還券，可從源頭收緊空方券源，甚至讓借券人進場買回還券，形成回補買盤。

針對金管會五大救市措施，金融圈指出，這波跌勢恐非「放空者」主導。據台股儀表板，20日借券賣出成交值僅25.62億元，占市場成交值0.27%，較19日的1.55%大降，台股卻仍重挫逾2,300點。

金融圈指出，這波賣壓主要來自AI估值重新定價，加上台股股價急跌觸發融資、股票質借追繳，投資人被迫賣股換現金，形成多殺多。真正能讓台股止穩的，仍是AI長期訂單與投資計畫趨於明朗、資金緊縮壓力緩和，及停損、去槓桿賣壓逐漸消退。（記者廖珮君、黃彥宏、余弦妙、邱琮皓）