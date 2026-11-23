台灣醫療科技展12月3日登場，主辦方生策會邀請至少九國、13個海外生技製藥代表團來台，將與多國產業公協會簽署合作協議，籌組「醫藥韌性大聯盟」。台灣將藉此為國產關鍵藥品拓展海外市場，也將增加藥品進口來源，建立緊急狀況下相互調撥藥品的機制。

面對全球地緣政治風險及原料藥供應高度集中問題，「台灣醫療科技展」今年將「國家醫藥韌性與供應鏈合作」列為核心議題。此外，今年展會也將在12月3日起連兩天舉辦「全球醫藥韌性國際研討會」，邀請澳洲、歐洲、美國與東南亞的法規主管、醫院藥事領袖、採購專家與產業代表，與台灣產、官、學、研各界共同探討如何透過法規合作、策略採購與可信賴的夥伴關係，打造更具韌性的全球醫藥供應鏈。

生策會會長楊泮池表示，為避免國際藥品供應來源過度集中於中國大陸及印度兩國，政府近年積極輔導本土藥廠投入國家關鍵藥品的製造與整備，並列出118項原料藥、化學製劑、生物製劑、疫苗與核醫用藥等關鍵藥品清單。

然而，考量國內市場人口規模僅約2,300萬，市場過小、藥廠難以攤提成本，長期依賴政府補助並非長久之計。

因此，今年醫療科技展的重點任務，是協助衛福部推動國內藥廠開拓國際市場，讓關鍵藥品除了滿足國內必要需求之外，也能外銷至東南亞等周邊高人口國家，藉由區域市場規模降低成本，實現國產國用的永續商業目標。

具體做法上，生策會預計將與菲律賓、印尼、土耳其、以色列、哈薩克及斯洛維尼亞等至少六國藥品與醫療器材公協會簽署合作協議，其中人口約1億的菲律賓、及人口超過2億的印尼，將是拓展東南亞市場的重要合作對象。

另一方面，台灣也將規劃多元藥品進口管道，研議引進取得美國FDA或歐盟相關認證的學名藥及原料藥，分散供應來源，強化國內藥品備援能力。

在法規方面，此次合作將推動緊急狀況下的彈性審查及國際認證採認機制，研議針對已取得美國或歐盟認證的藥品建立快速審查管道，同時爭取合作國家對台灣核准藥品給予相應採認，以縮短緊急藥品調度所需時間。